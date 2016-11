Del mundo para Ourense: la música de Sóley y Anaïs Mitchel promete en el 'Voces Femeninas'

Sóley y Anaïs Mitchell, las melodías internacionales que llegan a Ourense de la mano del festival Voces Femeninas. Después de ocho años conectando a las mejores artistas internacionales con el público ourensano, el festival se consolida como un espacio de reivindicación del talento de las generaciones que vienen.

El pop de Sóley, que se dio a conocer en el colectivo islandés Seaber, llegará este jueves 24 de noviembre al Teatro Principal con una propuesta minimalista y muy personal. Serña de las primeras actuaciones de la islandesa en nuestro país.

Por otra parte, Anais Mitchell trae el nuevo folk americano a la ciudad. Su ópera sobre el mito de Orfeo y Eurícide, 'Hadestown' la colocó en el mapa musical de las nuevas promesas. Medios como The New York Times, The New Yorker o The Guardian reseñaron su éxito.

HOMENAJE A KATE BUSH

Fue la primera cantante en lograr un número 1 en el Reino Unido, alejando su música de los clichés masculinos. Kate Bush tendrá su homenaje en esta edición de Voces Femeninas, programando sus canciones durante las actuaciones de Sóley y Anais Mitchel.

*Teatro Principal de Ourense, a las 20.30 horas del jueves 24 de noviembre