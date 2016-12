Los mupis siguen en un mal estado con la nueva empresa

La concesionaria de la explotación de publicidad en el mobiliario urbano del Concello de Ourense, la empresa madrileña PM Trans Europe, no ha cumplido con la obligación de tener en un perfecto estado de conservación todos los mupis, marquesinas o relojes-termómetro incluidos en el contrato suscrito con la administración local. Según se recoge en la documentación, hay más de 170 elementos disponibles para contratar publicidad.



Un simple paseo sirve para comprobar como buena parte de este mobiliario cuenta con desperfectos que no han sido subsanados a su debido tiempo, ya que el pliego de condiciones estipulaba que la empresa tenía dos meses para tener todo "en una perfecta conservación", venciendo el plazo el 6 de diciembre.



Aunque operarios de la compañía han ajustado tres de los cuatro relojes-termómetro de Ourense, el situado en la alameda de A Ponte todavía impide leer con claridad por momentos la temperatura y la hora. Además, en la rúa Concordia las imágenes que se ven en los espacios publicitarios están al revés, mientras que en Progreso están tapadas.



La mayor parte de los desperfectos se concentran en los soportes que se reparten por las aceras de la ciudad. Es común encontrar pintadas en las pantallas, algunas con publicidad ya incorporada, y otras todavía sin contenido. En Mariñamansa, incluso, hay una rota.



Además, las condiciones del contrato dejan claro que la empresa debe tener en todo momento actualizada la información que muestra, algo que no sucede con muchos de los eventos que el Concello de Ourense impulsa o patrocina. Es el caso, por ejemplo, de los mupis situados en la rúa Concejo, con información de una actividad de abril de 2015, o enfrente de la praza de Abastos de A Ponte, donde se continúa publicitando el Festival de Cine.



Consultados sobre el estado de los mupis, fuentes municipales explican que están a la espera de recibir un informe de la empresa sobre los trabajos llevados a cabo para realizar una evaluación, aunque aseguran que la compañía ha estado trabajando en el mobiliario urbano. Desde PM Trans Europe no dieron ayer ninguna explicación.

Proceso largo



La adjudicación de la gestión de los mupis se resolvió a principios de septiembre tras un largo proceso, en el que en un principio había sido seleccionada la empresa Inca, que posteriormente fue excluida por incumplir los requisitos de solvencia técnica, manifestados por sus rivales en el concurso. Por tanto, se decidió entregar la concesión a PM Trans Europe, a cambio de unos 110.000 euros anuales, venciendo el contrato en 2020.