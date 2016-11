El Museo Galego  da Emigración tendrá su sede en el Pazo de Vilamarín

La Diputación impulsará la creación del Museo Galego da Emigración en el Pazo de Vilamarín, después de que el PP aprobase en solitario su moción, muy criticada por la oposición.



El diputado de Cultura, Manuel Doval, destacó que este espacio servirá para recordar la "valentía, audacia e compromiso" de todos los emigrantes, un proyecto enmarcado dentro del Plan de mandato 15-19.



La socialista Susana Rodríguez, aunque reconoció que Ourense "non se entende sen os emigrantes", mostró sus dudas al no recibir explicaciones de cómo se va desarrollar el proyecto.



El más duro en sus críticas fue el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, que calificó de "chiste y tomadura de pelo" hacer un museo de la emigración, "un drama actual".



Por su parte, el diputado del BNG, Ramiro Rodríguez, cree que esta iniciativa "é unha demostración de gobernar a base de titulares", cuestionando al gobierno provincial sobre si este museo "é compatible coa obra pictórica que hai no Pazo de Vilamarín".





Eduardo Blanco Amor



El pleno dio luz verde también a los estatutos de la Fundación Eduardo Blanco Amor, que busca rendir tributo al intelectual. También se aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Humanos 2017, un complemento a la Relación de Puestos de Trabajo.







Quejas del psoe



El PSOE criticó con dureza al grupo de gobierno por su comportamiento "arbitrario e antidemocrático" a la hora de tratar las mociones de urgencia, acusando al PP de "deslealdade". Elvira Lama quería debatir sobre la inclusión de una pista de A Limia en la red viaria provincial.