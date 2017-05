Los museos de la ciudad se reivindican en su día

Con motivo del Día Internacional de los Museos (DIM) -que cada año se celebra el 18 de mayo- los museos y salas expositivas de la ciudad ampliaron sus horarios y organizaron diferentes actividades, durante toda la semana, para acercar a los visitantes sus colecciones, algunas de ellas únicas en el mundo. Es el caso del Museo Internacional de Cornamusas, en el que se pueden contemplar variedades de este instrumento de diferentes lugares de Europa, norte de África, Asia e, incluso, modelos fabricados en la emigración, en Cuba o Buenos Aires.

Los visitantes que se sumaron a esta fiesta del museo, pudieron acceder a la sede del Museo Arqueolóxico Provincial, cerrado desde 2002 a la espera de una inyección económica del Gobierno. Rosa Sequeiros, tutora de sexto de Primaria en el colegio Curros Enríquez, fue una de las que entró al museo. "Déronnos a oportunidade de vir a visitar o museo e hai que aproveitar estas ocasións, que son poucas", explica.

Los turistas que entraron a la Catedral también puedieron ver su "Tesoro", que expone valiosas piezas de arte sacro. Por su parte, los amantes de los coches realizaron un recorrido por la historia del piloto de rallies Estanislao Reverter 'Lalao' visitando su museo en Santa Cruz de Arrabaldo.

Otros espacios expositivos

La Galería Visol se unió a la iniciativa del Centro Cultural Marcos Valcárcel al proponer actividades como exhibiciones de pintura y escultura o música en directo. La sede ourensana de Afunción, el Museo Municipal, la Sala Valente o el claustro de San Francisco, fueron otras de las opciones expositivas de la ciudad para celebrar el día internacional de los museos .

Un escaparate de gaitas único en toda Europa

De las paredes del Museo Internacional de Cornamusas cuelgan una variedad de 90 gaitas llegadas de diferentes partes del mundo. Tienen tanta historia en sus foles que muchas de ellas tuvieron que ser reconstruidas por especialistas, ya que prácticamente han desaparecido de su lugar de origen.

Este particular museo, dependiente de la Real Banda de Gaitas de Ourense, recibe unas 700 visitas anuales, según cálculos de su director Xosé Luis Foxo. "A semana pasada visitounos un grupo do conservatorio superior de música de Vigo e esta, os membros do Ateneo", comenta. Programan una media de dos visitas colectivas por semana. "O visitante pode facer un percorrido pola historia das gaitas, dende as máis antigas ata as máis modernas", explica Foxo.

Además de conocer de cerca la gran variedad de modelos de este instrumento, al finalizar el recorrido por el museo, los visitantes disfrutan de una pequeña actuación de los componentes de la Real Banda de Gaitas.

“Tesoros" de arte sacro

Las valiosas piezas de arte sacro que se conservan en la Catedral pasaron desapercibido para la mayoría de los visitantes que acudieron al templo hasta mayo del pasado año. Hasta este momento era necesario concertar una visita con anterioridad para poder acceder al "Tesoro de la Catedral", como prefiere llamar al museo el canónigo archivero Miguel Ángel González. Al respecto, apunta que "si venían 50 personas al año ya eran muchas".

Hace un año que esta situación cambió al delegar la gestión turística de la Catedral en una empresa especializada. Desde entonces, se establecieron horarios de visitas y se abrieron las puertas del Tesoro de manera regular. "Ahora recibimos una media mensual de mil turistas", comenta el canónigo archivero.

Otro de los factores que favoreció el aumento de visitantes a la exposición permanente de la Catedral fue la difusión de su patrimonio a través de los perfiles sociales. González recomienda visitar la web del templo para planificar una visita porque, además de conocer los horarios, "se puede disfrutar de una amplia galería fotográfica y de un original vídeo grabado con dron en el interior de la Catedral", explica.

En su interior, la Catedral conserva una colección de arte sacro en la que destacan la Cruz Preciosa, donada en el siglo XVI; los esmaltes del Fontral de Limoges, del siglo XIII; o el conjunto compuesto por el denominado Tesoro de San Rosendo, con piezas únicas como las el Misal Auriense o la Cruz Azabache, ambos del siglo XV.

El rincón de Reverter, en la vieja estación de Santa Cruz

El Museo Estanislao Reverter realiza un recorrido por la vida deportiva de Lalao desde sus inicios, en el año 1955, hasta su último rally en 1975. A través de fotos, trofeos y placas se repasan los 20 años en activo del piloto ourensano.

Además, este espacio da cabida a las otras facetas de Reverter, figura clave para entender el motor en Ourense. Así, se recuerda su papel como fundador del Rally de Ourense o de la Escudería Ourense, promotor de pilotos, y también, cómo no, a su mítico "Alpinche"

Este particular museo se ubica en la estación de Santa Cruz de Arrabaldo, y comparte edificio con el Museo do Traxe Folclórico de Galicia y el Museo do Liño.

Este singular edificio recibió el pasado año la visita de 1.150 curiosos, que se acercaron para conocer la figura del piloto."Acabamos de ter aquí a un grupo de amigos que están a facer a volta a España con coches clásicos", explica Luis Reverter, presidente de la Fundación Estanislao Reverter, que confía en mantener la misma cantidad de visitantes que en el año anterior.

"A tendencia semella a mesma, polo normal programamos visitas pechadas. A xente sorpréndese cando chega aquí e ve que tamén hai outros dous espazos adicados ao traxe tradicional e ao liño", comenta.

“A exposición ‘Na procura do pasado' está a ter moitas visitas"

El Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense continúa con su actividad pese a mantener su sede cerrada. Actualmente, las piezas de escultura de este museo se exponen, de forma permanente, en una sala del convento de San Francisco.

Pero, además, este centro organiza exposiciones temporales que distribuye en otras salas de la ciudad y de la provincia o incluso de fuera. "Por exemplo a nosa exposición 'Na procura do pasado' está nestes momentos no Museo das Peregrinacións, na Praza de Praterías, en Santiago", explica Xulio Rodríguez, el director del Arqueolóxico.

"Con isto quero dicir que, dependendo do número de exposicións que se fagan ao ano e da posibilidade que se teña de movelas, varía bastante o número de visitantes", avanza Rodríguez. En el año 2016, el museo recibió un total de 16.076 visitantes, una cifra ligeramente inferior a la experimentada el año anterior, cuando registraron un total de 18.920 turistas.

"Este descenso débese a que houbo algunha exposición que no 2015 tivo máis éxito que as deste último ano", razona el director del museo.

La previsión para este 2017 es positiva, según comenta el máximo responsable del centro expositivo. "A previsión para o 2017 está dentro desta liña, mesmo pode que se incremente o número de visitantes porque a exposición 'Na procura do pasado' está a ter moitas visitas, e con isto calculamos que se poidan superar o número de visitantes do ano anterior", sostiene.

La sede ourensana de Afundación recibió en lo que va de año más 8.000 visitantes

En lo que va de año, la sala de exposiciones de Afundación en Ourense ya superó la mitad de los asistentes que registró en 2016. Y es que, con fecha a 14 de mayo -cuando registraron su último dato- ya habían recibido a 8.180 visitantes, y en todo el año anterior, se pasaron por la sala de exposiciones de Afundación 13.269 personas.

Cerrado por reformas, el Museo Municipal abrirá de nuevo el próximo mes de junio

En junio, el Museo Municipal, cerrado por reformas volvirá a abrir sus puertas. El año pasado, pasaron por sus instalaciones de la calle Lepanto un total de 34.234 personas. Más de 4.300 lo hicieron para visitar la exposición "Prego, 100 anos", "la más concurrida sin dudarlo", según Eva Torres, la directora de las áreas expositivas municipales.

La exposición "Pop Art" llevó a un gran número de visitantes al Marcos Valcárcel

Exposiciones como la de "Pop Art", con gran afluencia de público, hacen prensar al director del centro cultural Marcos Valcárcel que este 2017 superarán el número de visitantes del año anterior, con 41.000 personas. Francisco González destaca las "múltiples actividades complementarias" del centro que permiten llenar sus instalaciones.