La música del cine sonará en el Auditorio Municipal

La Semana das Músicas do Audiovisual que se está llevando a cabo estos días en distintos lugares de Galicia pondrá su punto y final este jueves con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Auditorio de Ourense, a las 20,00 horas.

La sinfónica gallega ofrecerá un repaso de las principales composiciones españolas para el cine, con un total de once piezas entre las que habrá especial atención para las melodías creadas por autores gallegos. En la sala principal del Auditorio sonarán temas de Xavi Font, Sergio Moure, Manuel Riveiro o Zeltia Montes, que fue premio Mestre Mateo por la música de A Esmorga.

"El laberinto del fauno", "Capitán Trueno" o la actual "Zipi y Zape" serán otras de las bandas sonoras que se podrán escuchar en el concierto, a cuya presentación en el Auditorio acudieron el presidente de la Academia Galega do Audiovisual, Carlos Ares, Juan Carlos Fasero y Juan Rivas de la SGAE, Nani García, compositor y director de la Semana das Músicas y la concejala de Cultura, Belén Iglesias, que destacó que la iniciativa se trata de "gozar dunha velada inesquecible xuntando dúas grandes paixóns: a do cine, coa música ao vivo”.

La iniciativa organizada por la Academia Galega do Audiovisual, la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Fundación SGAE, agrupa conciertos itinerantes como el que se llevará a cabo en Ourense y que están complementados por talleres relacionados con la temática musical y dos masterclasses. Una de ellas será antes del concierto de mañana, a las 16,30 horas en la sala Azul del Auditorio y consistirá en una charla dirigida a músicos profesionales que versará sobre la edición y producción.

La actividad estará dirigida por los compositores Manu Ribeiro, creador de la música en "Lo desconocido" y Fernando Velázquez, compositor asiduo de Juan Antonio Bayona y creador de las bandas sonoras de películas como "Lo imposible", "Zipi y Zape" o de su próximo estreno; "Un monstruo viene a verme".

Las entradas para el concierto ya están a la venta en Ataquilla.com por un precio de 10 euros.