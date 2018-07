La música, una forma de vida para la ourensana Lucía Aral

Se puede decir que Lucía Aral creció rodeada de música. Desde pequeña actúo con sus padres y, según fue creciendo, se dio cuenta de que la música era su vida. Con una voz singular, que sabe fusionar estilos con maestrías, ha resultado finalista del concurso Recanteiros de Luar. Ahora le queda seguir avanzando en el buen camino musical. ¡Mucha suerte!

¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo de la música?

Comencé a los 3 añitos junto con mis padres en un trío musical. Mi padre tocaba el acordeón, mi madre el teclado y yo cantaba y b ailaba. Actuábamos en bodas, fiestas, reuniones... desde entonces, mi vida siempre ha estado ligada a la música como cantante en diferentes orquestas o como solista.

¿Cómo definiría su estilo musical?

Latino y fusionado, por ejemplo el electrolatino. Hay una canción que compuse de una cumbia fusionada con danza oriental y en gallego. Me gusta sorprender con mi estilo.

¿Cuáles son sus influencias a la hora de cantar?

Simplemente cojo el micro y me olvido del mundo. Soy natural. Lo que surja. Pienso que ninguna de mis actuaciones con iguales ni se repiten, depende de lo que sienta en el momento, me dejo llevar.

Cuando coge el micro, ¿qué siente?

Que cada vez vuelvo a nacer. Que soy yo misma y que cada día me sorprendo más de lo que me hace sentir. Realmente lo es todo en mi vida.

¿Qué es para usted la música?

La vida, en si. No me imagino mi día a día sin música.

Ha sido finalista en esta edición del programa Recanteiros de Luar, ¿cómo fue la experiencia?

Me gustó mucho, conocí a gente maravillosa y me sorprendió muy gratamente. La verdad es que hacía años que un amigo me decía que tenía que participar, y, por una cosa u otra lo iba dejando pasar. Ahora no puedo estar más satisfecha de haberlo hecho.

¿Algún proyecto en el que esté metida?

Soy Finalista en la sección Recantos del programa Luar de la TVG representando la zona de Ourense Sur. También tengo un proyecto musical "Lucía Aral y juventud latina", que consiste en una solista que lleva su propio grupo de baile. Juntos hacemos coreografías y animación con mis propios temas y otros conocidos por todo el público realizando conciertos por todo España. El último de ellos lo tuve con mi hija Cristina Aral que baila un nuevo estilo de baile también fusionado. Hippoping! y hemos grabado muy buenos videoclips. Hace poco también hemos lanzado un nuevo Videoclip, que la verdad en poco tiempo tuvo bastantes reproducciones y se elevaron los suscriptores en el canal. Nos gustaría siguiera subiendo y pudiese ser un tema del verano. Se llama "Chocolatito".

Finalmente, estoy pensando lanzar mi segundo CD con Juventud latina en breve. Con temas fusionados latinos, de baile y boleros.