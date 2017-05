Os musicais do Taboada Chivite

Todo empezó con Mamma Mia, yo ya llevaba dos años en el grupo de teatro del instituto y ese año me decidí apuntarme también al teatro del musical. El pasado año tuve la gran opotunidad de protagonizar HNMPL y ahora como coprotagonista en Grease. La oportunidad de formar parte de este gran proyecto es lo mejor que me pudo pasar, me ayudó a estar más seguro conmigo mismo y a abrirme más a la gente. Todo esto me permite darme cuenta de lo hay detrás de la mayor parte de las cosas y adquirir el verdadero significado del verbo comprometerse. Lo que me llevo de todo esto esinexplicable, pero solo me queda dar las gracias por aportar numerosos granos de arena a lo que soy hoy en en día, en serio GRACIAS.

Si tuviese que decir por qué decidí entrar en los musicales probablemente fuese por la motivación de casi todo el mundo, haber visto los anteriores y quedarse loca de lo maravillosos que eran. Tres años después puedo decir que ha sido una de las decisiones más fantásticas e importantes que he tomado en mi vida. Desde Mamma Mia hasta Grease pasando por mi favorito Hoy no me puedo levantar donde tuve el placer de ser María, uno de esos personajes que no dejan indiferente a nadie, ni siquiera a quien lo interpreta. He crecido como persona y como actriz gracias a ello, y ahora que todo se está acabando sólo me queda dar las gracias, esperar que continúen igual o mejor que bien, e intentar que no se me escape alguna lagrimilla que otra. Viva el arte y todos los que lo hacéis (hacemos) posible.