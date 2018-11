Myriam Vázquez: "Estamos en 60 países, las exportaciones son ya el 40% de los beneficios"

El grupo Vinos y Bodegas Gallegas está de enhorabuena, después de recibir el indicador Ardán "Empresa Global 2018", de un total de 147 empresas en esta categoría. El galardón reconoce la tarea de externalización de los productos de la empresa, de Galicia al mundo. Además, sus bodegas Rectoral de Amandi y Rectoral do Umia han sigo premiadas con los indicadores "Empresa bien gestionada 2018" y "Empresa Gacela 2018", respectivamente. Myriam García es la directora gerente de Vinos y Bodegas Gallegas.

¿Cuándo se empezó el proceso de internacionalización?

Cuando me incorporé a la empresa me di cuenta de que una de nuestras debilidades era nuestra escasa presencia internacional, así que me dediqué a viajar a distintos países hasta que poco a poco se fueron abriendo diferentes mercados.

¿Cuáles fueron las primeras conquistas?

Primero empezamos por Europa y luego continuamos en Asia. De estos primeros pasos hace ya 14 años.

¿Supuso cambios en la forma de trabajar?

Nuestra forma de trabajar se tuvo que ir adaptando a los distintas exigencias de los consumidores extranjeros, lo que te obliga a ser flexible y muy rápido en la forma de trabajar. Esto ha supuesto la profesionalización de todos los departamentos de la empresa, obligándonos a mejorar día tras día.

¿Y en lo referente a los viñedos?

Se han realizado importantes inversiones en distintas Denominaciones de Origen de Galicia para poder controlar todo el proceso productivo desde la viña, así como su calidad.



¿A cuántos países llegan actualmente los vinos de Bodegas Gallegas?

Estamos presentes en 60 países, y aunque las mayores ventas se registran en Europa y Asia, también exportamos a África, América e incluso Australia.



¿Qué vinos tienen más éxito en el extranjero?

Si bien nuestros albariños tienen la ventaja de que los Rias Baixas están de moda a nivel internacional, últimamente estamos viendo que nuestro ribeira sacra Rectoral de Amandi está teniendo buena acogida en el extranjero.

¿Depende del país el gusto por unos u otros vinos?

Sin lugar a dudas, dependiendo de cuestiones culturales y gastronómicas, en algunos países prefieren nuestros caldos blancos y otros solo piensan en los vinos tintos españoles.

¿Cuál es el peso de las exportaciones al extranjero dentro de la empresa?

Las exportaciones que hacemos representan un 40% del total de beneficios.

¿Cuántas personas se dedican a este área de la Bodegas Gallegas?

Cinco personas de manera exclusiva en el departamento comercial y otras tantas en administración .

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?

Creemos que el siguiente paso es incrementar la presencia de nuestros Ribeiros en mercados internacionales, ya que estamos viendo que hay una nueva demanda para los vinos blancos de esta zona.