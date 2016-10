Na busca do mellor sabor do outono

A 9ª edición do concurso Sabores de Ourense – Pinchos de Outono, organizada conxuntamente pola Concellería de Turismo e Termalismo de Ourense e a Unión de Hosteleros Ourensanos (UHO), bota a andar este venres -até o 13 de novembro- coa participación de 49 establecementos da cidade (13 deles participan por vez primeira). No mediodía deste xoves foi presentada na Estación de Loman, establecemento gañador da edición de Primavera, coa presenza do alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, o concelleiro de Turismo, Jorge Pumar, e o presidente do Consello Regulador da DO Ribeiro, Felicísimo Pereira.

Como cada outono, o requisito imprescindible para participar é que os pinchos estean elaborados con cogomelos e/ou castañas, materias primas frescas e de tempada, buscando potenciar así os produtos locais. O importe máximo dos pinchos será 2,50 €: prezos populares ao alcance de todos os petos para que todo o mundo poida achegarse a saborear estes petiscos.

Entre as tendencias desta tempada nos menús, destacan os trompe-l'oeil ou imitacións que enganan a vista, os pinchos feitos con caza (cervo, xabarín) e porco, e as “miniburguers”, habendo moita orixinalidade nas presentacións.

Os premios oficiais do concurso son os 3 outorgados polo xurado profesional, os 3 concedidos polo público e o Premio Pincho Celíaco, outorgado pola delegación ourensá Asociación Galega de Celíacos, ao que optarán todos os pinchos que non empreguen glute na súa elaboración. Cómpre lembrar que o público que deposite o seu voto nas urnas colocadas nos establecementos participantes entrará no sorteo de distintos agasallos cos que se premiará a súa fidelidade.

Un plan perfecto

Esta edición de Outono está englobada dentro da campaña turística conxunta Un Plan Perfecto, que a Concellería de Turismo promoveu para aproveitar as sinerxias coa celebración dos Magostos, declarada festa de interese turístico, e o Festival de Cine. Entre diversas actuacións promocionais, hai unha promoción con Renfe para que todos os visitantes que queiran achegarse en tren a Ourense esa semana se beneficien dun desconto do 30% no billete do 27 de outubro ao 9 de novembro.