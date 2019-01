Los nacimientos en el CHUO cayeron un 32% en una década

Ourense fue la provincia gallega en la que el primer nacido de 2019 se hizo esperar más. El pequeño Daniel Fernández González vino al mundo a la 21.29 horas de ayer. Pesó tres kilos y es el primer hijo de Marcos (35 años) y Verónica (32). Según comentaba el feliz padre a última hora de la noche, el nacimiento de Daniel "es el mejor regalo que se puede tener en estas fechas navideñas".

El nacimiento de Daniel se precipitó sobre la fecha contemplada, el día 9 de enero. "Acudimos a las diez de la mañana de hoy (por ayer) para una evaluación rutinaria y ya nos dijeron que nos quedásemos", explica el padre.

Este recién nacido fue alumbrado en el CHUO, el espejo más fiel de la despoblación y el desafío demográfico. En 2018, nacieron una media de 3,40 bebés al día, dos menos que hace diez años. Según el balance oficial del complexo hospitalario, hubo 1.239 nacidos en 2018, 166 menos que el año anterior. El descenso es de un 11% de nacimientos, pero si comparamos las cifras con las de hace una década, el panorama es desolador. Hoy nacen un 32% de bebés menos que en 2008.

En el desglose por meses, junio ha sido el de más nacimientos del año, con 116. Le sigue de cerca agosto, con 114 y enero, con 112. Los meses de menor número de nacimientos fueron febrero, con 86, y marzo, con 89.

Partos múltiples

Uno de los datos más curiosos es el de los partos múltiples. En 2018 nacieron trillizos por primera vez desde hace siete años. El número de gemelos también es superior al de los últimos años: nacieron 26, dos más que en 2017 y 12 más que en 2016.

En cuanto al sexo de los bebés, desciende el número de niñas nacidas. Según los datos, se equipara el porcentaje de mujeres nacidas en 2018 (un 50,39%) frente al 49,70% de hombres. En 2017, las niñas nacidas en el CHUO representaban un 58,80% del total.

Vera, la niña de Nochevieja que nació a la hora de comer

Raquel Rodríguez Lozano, de 35 años, e Iván Arias Ogando, de 41, no se imaginaban que su niña fuera la última nacida del año en la provincia. Y es que la pequeña Vera Arias Rodríguez vino al mundo en la mediodía del último día de 2017, en el Complexo Hospitalario de Ourense.

"La verdad es que no me esperaba para nada ser la última del año. Yo no quería que fuese la última ni la primera", bromea la madre, todavía recuperándose tras el parto, en el que no hubo complicaciones. Y es que su hija nació después de comer, a las 15,30 horas del 31 de diciembre. Una hora en la que una no se espera dar a luz a la última niña nacida en la provincia. Vera Arias Rodríguez pesó 3,670 kilos.

"Ahora estoy bien, con algún calmante, pero todo ha ido muy bien", cuenta esta mujer, natural de Castellón. Lleva asentada en la ciudad desde hace un tiempo. "Vine por amor. A él le conocí en Castellón", dice sobre su pareja, Iván Arias, que tampoco puede contener la alegría.

Vera es el segundo fruto de este amor y es que Ithan Arias, de tres años, acaba de dar la bienvenida a una futura compañera de juegos a partir de ahora.

El primogénito de Raquel e Iván, visiblemente contento, besa a su hermana Vera en la mejilla para este primer retrato con un miembro más en la familia.