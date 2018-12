"Necesitamos una solución ya o esto puede ser catastrófico"

Conocen en profundidad el funcionamiento de los centros de salud y PACs de la provincia y ven "insostenible" una situación que se viene agravando con los años. "Cuando se creó la gerencia única empezó todo", relata María José Fernández, que no es alguien anónimo precisamente. Trabajó en el PAC de Ourense, en el centro de salud Nóvoa Santos y fue jefa de estudios en el área de formación de residentes. Es ahí donde ve una de las claves: "No puede ser que los residentes que formamos aquí después se vayan".

Ella señala que se aprovechan de que los médicos de familia "siempre tiene como prioridad al paciente, y a costa de eso trabajas más horas y estás sobrecargado". Recuerda una etapa mucho mejor hace una década. "Se hacían proyectos de mejora, estaba la gente súper contenta..., pero todo eso desapareció", añade Fernández. Vivió una etapa en el PAC con falta de médicos y acabó "con algún problema que me afectó personalmente", lo que le hizo que saliera de ahí. Vacaciones y bajas sin sustitución, malas condiciones de trabajo –"estuve seis meses hasta que me cambiaron el ordenador"–, escasez de material , "además de que está obsoleto".

"Somos testigos de la decadencia de la asistencia, atendemos muchos pacientes en muy poco tiempo", explica Marga Pérez, del centro de salud de Xinzo de Limia. "Hago consultas y estoy pendiente de las urgencias del Sergas y el 061. Esto está sobrecargado. Los jefes de servicio de Vigo dieron la cara y en el resto de provincias acabarán dando el paso. Tiene que buscarse una solución ya, porque en los próximos años va a ser peor", indica Pérez, que advierte de que si no se hace algo para conseguir que haya médicos suficientes "puede ser catastrófico. Ya hay dos y tres días de lista de espera y en Primaria no debería pasar esto", añade.

"Estamos en condicións precarias, non temos dereito a enfermar. Se te pos de baixa estás en débeda co Sergas", dice Roberto Fernández, desde el PAC de Allariz. Habla de remuneraciones "low-cost" y que muchas veces trabajan "en soidade". Y no por escasez de médicos:" Non se dan contratos atractivos e os residentes que formamos acaban marchando".

¿Más soluciones? María José Fernández pide que "bajen la ratio por profesional, que creen plazas nuevas y que convoquen una nueva oferta pública de empleo (OPE)". Al igual que su compañero de Allariz, sostiene que no se encuentra gente "para contratos basura, pero las plazas del a OPE pasada se llenaron todos".