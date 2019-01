“Necesito que la mujer que me atropelló me diga sus datos"

Manuel, un vecino invidente de la capital ourensana, fue atropellado el pasado día 27 de diciembre en la ciudad. Ahora, pide a la conductora del vehículo a ponerse en contacto con este periódico para comunicarse con él, ya que necesita sus datos personales para dar parte al seguro.

Los hechos ocurrieron, tal y como explica Manuel, entre las 13 y las 13,30 horas, en la intersección entre la calle Dalí y la calle Faustino Míguez, en el barrio de O Couto. "Cruzaba por el paso de peatones cuando sentí el impacto de un vehículo y después me caí al suelo", narra el afectado. "La señora que conducía salió del coche y me preguntó cómo estaba, se portó bien, colaboró y se preocupó por mi salud", explica. Aunque en el momento del golpe no sintió "mucho dolor", pasados varios días comenzó a padecer de un hombro y una rodilla. "No fue grave, la verdad, pero con el paso del tiempo me encontré peor", añade. Por ello, en estos momentos necesita tratamiento médico y, posiblemente, posterior rehabilitación. "Tengo que saber los datos de la conductora para dar parte al seguro y que así me cubra los gastos. El día del atropello no se los pedí porque no sentía dolor y pensé que no había sido nada", dice. Manuel enfatiza que la conductora lo ayudó en el momento, pero que precisa de su colaboración. "Le agradecería mucho que se pusiese en contacto con el periódico próximamente para llegar a mí, porque claro, yo no sé ni qué coche era ni qué matrícula y me es imposible llegar a ella", señala.

Posible despiste

En cuanto a las causas del atropello, el invidente no tiene claro lo que pasó: "Ella me explicó que no me había visto porque estaba en un ángulo desde el que no me veía, yo ahí ya no sé qué pudo pasar, pero bueno". n