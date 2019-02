Las negociaciones entre los PAC y la Xunta, en suspenso

Los trabajadores de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de la comunidad gallega rechazaron este lunes el borrador de propuestas elaborado por el Sergas. El colectivo se reunió durante la mañana para votar la decisión, con un resultado global de casi el doble de respuestas negativas que afirmativas. Por la tarde, la mesa de negociación se sentó con la administración para dar a conocer el resultado. "Por parte do Sergas non teñen pensado modificar a súa oferta", explica Ángel Cameselle, representante del sindicato CCOO. "Agora nós temos que xuntarnos para decidir que facemos", adelanta.

En el caso de la ciudad de Ourense, 34 trabajadores de los PAC votaron en contra de aceptar las condiciones de la Xunta, frente a 9 votos a favor. "Non aceptamos porque aínda non inclúen as nosas peticións máis importantes", como los equipos completos de médico-enfermero o el cobro de complemento por festivos. "Tamén pedimos que os traballadores non teñan que recuperar parte das xornadas que piden por baixa médica ou por outro tipo de necesidade, así como unha necesaria inversión en roupas adecuadas ou as dietas de certas quendas dos sanitarios", señala Comeselle.