Os nenos descubren 'A Cidade' nun videoclip polas rúas ourensanas

O videoclip “A Cidade” composto e interpretado por Magín Blanco e Uxía Domínguez, coa letra de Manuel María (As rúas do vento ceibe, 1979), ten como protagonistas aos máis cativos, nenos e nenas que dan cor e vida aos lugares polos que pasan na cidade de Ourense.

A presentación deste proxecto cultural tivo lugar esta mañá no Pazo Provincial, acto no que participou ovicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández; o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García; o vicerreitor do Campus de Ourense, Virxilio Rodríguez; a xefa territorial de Educación da Xunta, Mercedes Gallego; os directores do videoclip, Marcos Nine e Otto Roca; os músicos, Magín Blanco e Uxía Domínguez; e a responsable do colectivo “Re.creo”, Marta Somoza.

A Deputación de Ourense colabora con este proxecto musical que “ensalza a figura de Manuel María a quen foi dedicado este ano o Día das Letras Galegas, e difundir esta obra na que se da a coñecer a realidade da nosa cidade e aqueles lugares seleccionados na proxección que axudarán a construír un imaxinario actual da cidade de Ourense”, dixo Rosendo Fernández. Asemade, salientou a triple lectura da obra determinada pola “letra da canción, as imaxes da cidade e a narración simbólica dos nenos portadores das cores”.

O poema “A Cidade” de Manuel María é “un dos máis coñecidos á hora de xogar coa poética dedicada aos nenos e co fomento da lingua aplicado aos ámbitos máis urbanos”, afirmou Valentín García, e animou a continuar traballando nesta senda de “crear audiovisual e formatos que promovan a lingua na nosa mocidade e infancia”.

Marcos Nine explicou que a idea xurdiu “a partir da canción “A Cidade” e xogando coa idea de que os nenos sexan os protagonistas, pensamos na metáfora de que foran eles os que levaran a cor aos distintos escenarios que estaban ilustrados nos versos de Manuel María, e ese “levar a cor” era representar simbolicamente a vida que hai nos sitios e que os nenos son os que a levan”. Pola súa parte, Otto Roca agradeceu a colaboración de toda a cidadanía de Ourense que participou no vídeo a través do Colectivo Re.creo.

Marta Somoza explicou que o que se buscaba era representar neste proxecto “a diversidade da cidade tanto nos lugares como na xente, pero especialmente nos nenos. Nárrase como é a cidade formada polo conxunto de barrios que están entrelazados e solapados e tamén buscamos que nese imaxinario estiveran presentes os elementos máis significativos da cidade como o Teatro Principal, o Museo Arqueolóxico, o Cemiterio de San Francisco, entre outros”.