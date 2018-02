O corte de tráfico a camións e vehículos articulados chega a área metropolitana de Ourense

A neve rexistrada na tarde deste martes afecta á circulación en varias vías da provincia de Ourense, como na autoestrada das Rías Baixas, a A-52 nos puntos de Trasmiras e A Gudiña, e na autovía que une Verín e coa fronteira portuguesa, a A-75. Incluso os camións que chegan ata a área metropolitana de Ourense, en San Cibrao das Viñas, están sendo redirixidos pola perigosidade da circulación.

Ao redor das 21.00 horas, produciuse un cruce dun camión en dirección Madrid na A-52 e houbo retencións pola invasión do turismo pesado.

Segundo a información publicada pola Dirección Xeral de Tráfico (DXT) , a neve condiciona a circulación en ambos os sentidos na autovía A-52 que permanece pechada para camións e vehículos articulados. Os turismos deben extremar as precaucións nesta vía.

Pola súa banda, a DXT explica que na autovía A-75 o tráfico tamén se ve condicionado nos seus primeiros 14 quilómetros por pavimento deslizante. Por iso, recomenda ao condutor circular con precaución.





Previsión para el miércoles

Xa para o mércores, a acumulación de neve chegará aos 6 centímetros e espérase practicamente que apareza a calquera cota das zonas do centro e sur de Lugo e Valdeorras e sur de Ourense.

Así mesmo, a neve afectará tamén a zonas do interior e noroeste da Coruña, A Mariña e montaña de Lugo, e noroeste e montaña de Ourense, que estarán en nivel amarelo, con acumulacións de entre 4 e 8 centímetros. Así, pode que chegue a nevar a nivel do mar, aínda que as acumulacións espéranse por encima dos 50-100 metros.