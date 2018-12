“Non se poden alterar as urnas a través do poder xudicial", dice una exedil

La exedil en el Concello de Ourense Iolanda Pérez, uno de los cargos del bipartito PSOE-BNG que se vio envuelto en el procedimiento judicial de las asistencias técnicas y del que fue absuelta junto al ex director xeral de Rehabilitación Urbana Xosé Somoza –una suerte distinta a la del exalcalde Francisco Rodríguez, los exconcejales Áurea Soto y Fernando Varela y el ex director xeral Xosé Carballido, todos ellos condenados– alertó ayer sobre la "falta de separación dos poderes xudicial e político", invitando a la sociedad a "reflexionar sobre como se nomea a xuíces e fiscais".

En esta línea, hablando del caso en el que se vio envuelta, apuntó intereses cruzados para derribar al gobierno bipartito de la ciudad, señalando al PP ourensano.

"Como pode ser que xuíces e fiscais coman con xente do PP con causas abertas, o poder xudicial exerce como brazo armado do político para enmendar as urnas, non se pode alterar a vontade popular así, agardo que estas cousas non se repitan", indicó Iolanda Pérez, que recordó su baja como militante de Anova (en el que militaba tras salir del BNG) y los momentos difíciles tras su imputación.

"Ten consecuencias familiares e laborais, sínteste sinalada e perdes a honorabilidade", añadió acompañada del diputado de En Marea Davide Rodríguez, que habló de "situacións inxustas", y el dirigente de Anova Alfonso Diz.