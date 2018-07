Álvarez Dobaño: "Non sei se seremos uns heroes, pero que somos os chicos para todo, seguro que si"

Por partida dobre, e case triple pola súa condición de deputado provincial, Plácido Álvarez pode dar fe das dificultades ás que se enfrontan as entidades locais de Ourense no seu día a día. Alcalde de Muíños e secretario-interventor de Pereiro de Aguiar, non agocha o seu malestar polas continuas trabas que se atopan os pequenos concellos.

Síntense perxudicados polos lexisladores?

Se o problema da corrupción e do mal funcionamento das administracións públicas estaba en que o contrato de obras e o de suministros tiveran que baixar a 40.000 e 15.000 obras, pois menudo problema hai. Que nos expliquen en concellos pequenos que só podemos adxudicar un contrato menor a cada empresa. Cres que iso é operativo no meu pobo ou en calquera concello da provincia? A xente que lexisla que sabe dos 5.000 e pico concellos que somos minifundistas.

Fala da nova lei de contratos, pero non é só esa, segundo din os expertos.

Non, hai un montón de normas que non están pensadas para os concellos pequenos que hai en España. Na nosa provincia é peor, con 80 menores de 5.000 habitantes, vemos Burgos con uns 300 así. Pero, por favor, as normas para quen as fixeron? Para complicarnos a vida ós funcionarios e cansar máis ós políticos de vocación como son os alcaldes e os concelleiros de pequenas localidades. Para eles son? No futuro, alguen terá que dicir que as normas se fagan axeitadas á realidade e non a determinados bufetes que pensan nas grandes cidades.

En que lles está afectando, por exemplo?

Imaxínate o plan provincial de obras da Deputación, 48.000 euros a cada concello, é un contrato menor. Por esa regra de tres, na estricta legalide, habería que darllo a 91 empresas. Isto que é? Se ó final nun concello como o meu, hai dous ou tres autónomos ós que se lle das un contrato como estes lles axudas a sobrevivir e que manteñan emprego no pobo. É a maneira de arreglar a gran corrupción que nos asombra?

Obrigas de incendios, protección de datos. Son moitos temas.

Exactamente igual, porque non temos medios nin materiais nin persoais. Entón, temos que externalizar todo. É un sinvivir continuo e cando falas cos compañeiros alcaldes queda de manifesto. Co minifundismo que hai, é materialmente imposible, non hai posibilidades para limpar todas as fincas, algunhas incluso de forma manual.

Na súa faceta de secretario-interventor. Sinalaba o profesor Roberto Bustillo que eran auténticos heroes en moitas ocasións. É así?

Totalmente, levamos todo o peso dos concellos. Aplicación da lei de transparencia, a contabilidade que temos que pasar trimestralmente. Non sei se somos heroes, pero que somos os chicos para todo, iso é seguro.

Que pasa coas subvencións?

Cando as conceden, dante uns prazos para tramitar todo e meten présa. Algunhas teñen de prazo límite o 15 ou o 30 de outubro. Só facer o proceso de contratación ten os seus ritmos, máis co pouco persoal que tes ó redor, que ten que coller vacacións. E nada, é un punto de vista teórico, din as normas e as tes que comer con patatas fritas.

Crece a burocracia e baixan os medios?

Choca con outra cousa, porque non se poden crear prazas. Se eu necesito un informático, que é case tan importante como un secretario, non podo crear esa praza, non me deixan.

Como se suple iso?

Imos externalizando e pagando máis, os custos son máis elevados porque as empresas queren o seu beneficio.

A agrupación de servizos, compartir unha bolsa de persoal entre concellos, podería axudar?

Xa temos xente así. A arquitecto traballa tres días en Muíños e dous en Lobeira. A traballadora social vai tamén a Lobios. Temos que botarlle imaxinación e gañas para sobrevivir. Como digo, do Padornelo para alá, non se enteran. Ninguén se acorda dos pequenos, como non pintamos nada.