Cinco noticias para cerrar el martes

>DO, PSOE y OUeC inician contactos para explorar "un proyecto alternativo" Los grupos coinciden en que "ahora no toca" una moción de censura

>Un millón de euros para rehabilitar viviendas en la zona vieja de la ciudad Ethel Vázquez anunció que la Xunta licitará "a principio del 2017" estas nuevas actuaciones de rehabilitación

>El alcalde de Ourense apela a las familias a "dialogar" con los menores para evitar que beban alcohol Jesús Vázquez destaca que el ayuntamiento tiene "medidas y sanciones" para promover hábitos de ocio más saludables

>As obras do Centro Interxeracional marchan "a bo ritmo" segundo o Concello Na parcela, sita na rúa Ramón Abellás, xa se comeza a vislumbrar a estrutura do edificio

>Clinton pide dar a Trump "una oportunidad" "Va a ser nuestro presidente. Le debemos una mente abierta y una oportunidad de liderar", explicó la demócrata en su primera aparición tras una derrota que confesó "muy dolorosa"