Cinco noticias para conocer a esta hora del domingo

1> Detenidas otras dos personas en Ourense en la "Operación Luk"

Con estos dos arrestos, el número de detenidos en el marco de la denominada "Operación Luk" se eleva a ocho. A todos ellos se les atribuye una venta "al menudeo" de estupefacientes en la provincia.

2> Las bicicletas tomaron la ciudad en el Día de la Bici

La ciudad celebró el 32º Día de la Bici llenando sus calles de ciclistas y cerrando el paso a los coches.

3> La resolución del Tribunal ratifica el uso hotelero del castillo de Monterrei

La sentencia apunta que las exigencias establecidas no son acumulativas, obligando a que el establecimiento hostelero no supere los 300 m2 o no exceda en diez plazas hosteleras

4> Los jabalíes vienen para quedarse

Cada vez temen menos a los vecinos e ignoran el estruendo que emite la urbe. Causan accidentes en las carreteras, y su población parece mantenerse incluso cuando se aumentan las batidas en la provincia.

5> Los Íñigos, clásicos de los guateques para los nostálgicos

Los Íñigos son un grupo de O Barco de Valdeorras que desde su nacimiento, casi "en broma" hace poco más de un año, han logrado levantar al público e ir ganando fans al ritmo de los clásicos.