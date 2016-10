Cinco noticias para la tarde del viernes en Ourense

>José Sousa, premio Ourensanía El jurado reconoce la dilatada trayectoria del productor de cine y emigrante celanovés, referente del audiovisual en Venezuela y que en agosto sufrió la pérdida de su esposa, asesinada en Caracas

>Amencer se hace treinteañera con "los mismos valores" que el primer día La asociación presentó el programa con el que celebrará el próximo año sus tres décadas de vida. "Amencer es la cara de la juventud real, con sus virtudes y defectos; lo que nos mueve a estar ahí", remarcó el director, Xulio César Iglesias

>Piden dos años para los gerentes de un hotel ourensano por robar a un empleado Los acusados le convencieron para que abriese una cuenta a nombre de uno de ellos y se quedaron con el dinero que le correspondía del paro

>El PP confía en que la Gürtel no impida la abstención del PSOE a Rajoy Aunque la gestora que dirige el PSOE no ha querido cargar las tintas en los últimos días, ya se han escuchado voces entre los socialistas que reclaman una crítica más cerrada a la corrupción del PP que justifica además el "no" a Rajoy

>Un inspector del Banco de España predijo el fiasco de Bankia antes de su salida a Bolsa en 2011 José Antonio Casaus también cuestionó la "honradez" del equipo directivo, con perfil político y desacreditado ante el mercado