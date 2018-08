Noventa y cinco actividades de ocio y culturales, subvencionadas

La Diputación resolvió recientemente la convcoatoria de subvenciones a concellos para la organización de actividades culturales y recreativas correspondientes al presente año, mediante la cual la institución otorgará casi 100.000 euros para 95 actividades, que se desarrollarán en 55 concellos de la provincia.

Tras la fase de evaluación de las solicitudes presentadas, la comisión de valoración decidió inadmitir a trámite una docena. Así, por ejemplo, Trives y Pontedeva se quedaron sin subvención por no presentar correctamente la documentación administrativa y valorable para sus proyectos, mientras que Avión y Xinzo fueron excluidos por tener un presupuesto inferior a 1.500 euros.

Otros motivos de exclusión los sufrieron Viana do Bolo, Laza y Riós por solicitar la ayuda sin el certificado del secretario-interventor, mientras que San Xoán do Río no presentó un presupuesto detallado.

Entre las subvenciones concedidas, la mayoría por debajo de los 1.000 euros, destacan la de Leiro, con 3.000 euros para su Festa da Vendima o varias por encima de los 2.500 euros, como las que percibirán Montederramo para su Festa da Carne, O Bolo para la Festa da Vitela o Verín para su Entroido.