Nueva agresión al Liceo: las motos estacionadas

Primero fue el cartel de una de las tiendas instaladas en la planta baja. Un cartel que se salta todas las normas establecidas por el PERI y la normativa municipal. Ahora son las motos de reparto de una pizzería situada enfrente (¡bendito sea quien permitió semejante fachada!) con permiso de la policía, municipal, por supuesto. A lo mejor habría que cuestionarse si debería de estar allí, en plena calle peatonal un establecimiento que necesita motos para repartir su producto. Menos mal que no reparten con coche.

Todo esto , al Ayuntamiento le parece bien, o al menos lo consiente, a Patrimonio no le afecta, o al menos no da señales de ello, y a la directiva del Liceo se la refanfinfla. Todos ellos incumplen las normas, desprecian el patrimonio y están destrozando el casco histórico. No se si la historia los juzgará pero los vecinos ya es hora de que empicen a cabrearse .