Nueva edición del Festival do Viño da Ribeira Sacra en julio

La segunda edición del Festival del Viño de la Ribeira Sacra tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de julio en el Paseo del Malecón de Monforte de Lemos, al lado del río Cabe. El Alcalde de Monforte, José Tomé, y el Presidente del Consejo Regulador de la D.O., José Manuel Rodríguez, en compañía de la Directora General del Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, María del Carmen Martínez presentaron ayer los detalles del evento, en el que participarán 24 bodegas.

En la programación del Festival del Viño tendrán espacio también la gastronomía, la artesanía, los talleres, el turismo y la música. Veinticuatro bodegas, pertenecientes a la D.O. Ribeira Sacra, promocionarán sus vinos el 6, 7 y 8 de julio, en una muestra colectiva instalada a lo largo del Paseo do Malecón, diseñada y pensada para que el visitante pueda disfrutar en un entorno natural de un ambiente tranquilo y confortable mientras disfruta de cualquiera de los excelentes vinos, tintos y blancos, jóvenes o envejecidos en barrica, Mencía o Godello. El Festival do Viño da Ribeira Sacra ofertará 6 nuevas rutas turísticas diseñadas exclusivamente para esta edición en la que se descubrirán los encantos de los ríos Miño y Sil y del Valle de Quiroga donde cepas y olivos, vino y aceite, conviven en armonía. Los más pequeños también tendrán talleres de alfarería y manualidades.