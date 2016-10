Una nueva oleada de robos causa alarma en Viana

Una nueva oleada de robos, la cuarta desde 2012, vuelve a provocar la alarma entre los vecinos de Viana do Bolo. Los ladrones actuaron en la madrugada del jueves, visitando en esta ocasión seis negocios y no pudiendo entrar en otros dos. El botín no fue excesivo en la mayoría de los establecimientos, apenas el dinero que los propietarios de los negocios guardaban para el cambio. El guión varió en una tienda de ropa de deporte, de la que se llevaron prendas deportivas valoradas en más de 3.000 euros.

Además de la tienda de deportes, los ladrones entraron en una droguería, peluquería, óptica, ropa y seguros. También intentaron acceder al interior de un bar y de un supermercado, si bien en estos dos casos no consiguieron su objetivo.

Una circunstancia que preocupa a los vecinos es el lugar elegido para cometer los robos, el centro de la villa de Viana do Bolo. Cuatro de ellos están ubicados en la Praza Maior, no muy lejos de los otros dos, situados en la travesía de la carretera OU-533, que atraviesa el casco urbano para comunicar A Rúa con A Gudiña.

Para acceder al interior de los establecimientos, los ladrones taladraron las cerraduras, tanto de las puertas como de los cierres metálicos. Este es uno de los métodos de trabajo de bandas itinerantes, que tienen su base en puntos que distan centenares de kilómetros del escenario donde cometen los robos. Suelen llegar en varios vehículos, repartiéndose en grupos y vaciando las cajas y estanterías de varios locales, al mismo tiempo. En media hora cometen sus delitos y se sitúan muy lejos del escenario, según apuntaron fuentes de las fuerzas de seguridad.

"O problema é a alarma social e a inseguridade que causa nos veciños da vila. Son persoas preparadas para cometer os roubos. O ano pasado houbo outro roubo en varias casas, no mesmo día", explicó Secundino Fernánde, alcalde de Viana.

El regidor se refiere al robo de las joyas y el dinero guardados en cuatro chalés vianeses, en diciembre del pasado año. Además, los ladrones también hicieron acto de presencia, en julio de 2014, en el bar y la óptica de la Praza Maior, llevándose dinero y gafas. También fueron cuatro chalés los visitados por otra banda en enero de 2012. En esta ocasión, se llevaron herramientas, entre otros objetos.