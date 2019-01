Nuevo choque entre PSOE y PP por la política del área de personal

Nuevo choque entre PP y PSOE a raíz de la política de personal del Concello de Ourense, una constante en el mandato. Prendió la mecha el grupo socialista, señalando "irregularidades" en la selección de los Técnicos de Administración General (TAG), procedimiento que ya había sido impugnado, tanto en lo que respecta a la convocatoria como a las bases, pero que vuelve a escena por el nombramiento del jefe de servicio de Recursos Humanos, Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa, como vocal del tribunal de selección "en base a un informe-proposta del mesmo", indica el PSOE.

"O PP, co seu alcalde á cabeza, debe deixar de perverter e viciar os procesos selectivos que se leven a cabo, polo que se debe proceder ó cesamento dunha vez por todas de Rodríguez-Nóvoa", señala el PSOE, que hace alusión a las dos sentencias que anulan el nombramiento del jefe de personal, recurrida por este en el Tribunal Supremo, que debe pronunciarse.

La respuesta desde el gobierno municipal no se hizo esperar, acusando al PSOE de "mentir descaradamente ó sinalar a existencia de irregularidades" en este asunto, hablando incluso de "persecución e acoso" de los socialistas a Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa.

"Ninguén nos vai dar leccións de respecto á xustiza, pero ata que haxa unha resolución firme que o aparte das súas funcións, exerce a súa labor como funcionario legalmente", indican fuentes municipales.

Sobre la designación como vocal en la comisión de Rodríguez-Nóvoa, el gobierno local apunta que "a constitución produciuse do xeito habitual", añadiendo que "o xefe de persoal non estivo nesta até que foi necesario cubrir por terceira vez a baixa do posto, despois de que o titular e o suplente se abstivesen de integrala".