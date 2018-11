Un nuevo reto para más de 90 millones en exportaciones al Reino Unido

Los exportadores ourensanos siguen con mucha atención las consecuencias del "brexit". Consumado el acuerdo de abandono de Reino Unido de la Unión Europea, muchas empresas de la provincia se juegan mucho en el envite. En septiembre las ventas exteriores de Ourense sumaron 69,2 millones de euros, de las que 9,6 millones fueron para Reino Unido, es decir, el 13,9%. En el 2017, de los 815,6 millones de euros exportados en Ourense, 93,7 tenían como destino el país que da el portazo a la UE, alcanzando el 11,4% del total de operaciones.

La situación obliga a "estar atentos" o "permanecer a la expectativa", como indican algunas empresas. Coren, por ejemplo, lleva ya más de 15 años presente, sobre todo con frescos de porcino y avicultura. "Hasta el momento, la relación de Coren con el mercado británico se mantiene igual, con total normalidad”, matizan fuentes de la cooperativa, aludiendo a que el grupo agroalimentario “cuenta ya con una relación consolidada con sus distribuidores y clientes y prevé que esta situación siga siendo igual tras el 'brexit”.

O lo que es lo mismo: “La previsión es poder seguir operando igual que en países que están fuera de la UE”. El Reino Unido importa actualmente alrededor del 50% de los productos cárnicos que consume, “porque no tiene capacidad de producción interna para cubrir su demanda", indican las mismas fuentes, por lo que es probable que "esta situación se mantenga en los próximos años, por lo que el Reino Unido continuará dependiendo del exterior para cubrir esa demanda".

Incógnitas en UNVI

El pasado año el citado país fue el tercer cliente más importante de las empresas ourensanas, por detrás de Portugal y Francia. Algunas otras compañías han hecho números y la sensación no es satisfactoria. Unvi, una carrocera ourensana del grupo Pérez Rumbao, ha hecho operaciones interesantes surtiendo sobre todo autobuses turísticos a Reino Unido, pero las matriculaciones de este tipo de vehículos cayeron un 12,9% en buses de un piso y un 24% en los de dos pisos.

Eloy Pérez, consejero delegado, reconoce que "la incertidumbre que ha traído desde su inicio ralentiza las inversiones en este mercado". Reconoce además que la compra de un autobús "es una inversión para nuestros clientes y allí son muy prudentes hasta ver cómo va a quedar todo".

Adolfo Domínguez ya ha dado carpetazo

De los 93,7 millones de euros facturados al Reino Unido por las empresas ourensanas durante el 2017, la confección de prendas de vestir se quedó en 1,5 millones de euros, lo que lo convierte en un mercado prácticamente residual. Algunas compañías que han hecho un esfuerzo por internacionalizarse, caso de Adolfo Domínguez, dan aquellas plazas como amortizadas. Fuentes de la textil ourensana indican que "no hay consecuencias" por el "brexit". Entre otras cosas, la estrategia pasa por fortalecerse en América, Asia o Australia. Tanto es así que "la Unión Europea pesa cada vez menos en el mapa de globalización de la compañía". En estos momentos, las tiendas que la marca ourensana tiene ya fuera de España representa el 52% del total de la firma.

Un pedido de 60 ambulancias a las que se sumarán 25 más en enero

Rodríguez López Auto, que lidera el mercado de la adaptación de vehículos para ambulancias, tiene en el mercado británico uno de sus objetivos a potenciar. En este ejercicio envió para allá entre 60 y 70 ambulancias y en el primer trimestre del 2019 partirán otras 25. Enrique Rodríguez, gerente de la compañía dijo ayer que permanecía "expectante ante los acontecimientos", aunque anticipa que "en dos años no pasará nada". Indica que falta un pronunciamiento del Parlamento británico y eso fijará las reglas de juego, sobre todo si no ratifica las condiciones pactadas por Theresa May.

Rodríguez López prevé casi doblar las ventas en Reino Unido durante el ejercicio del 2019, con una previsión de cien unidades exportadas. En la actualidad, la empresa que tiene su sede en San Cibrao obtiene del mercado británico el 20% de todas las exportaciones que realiza, que suman entre cinco y seis millones de euros anuales.