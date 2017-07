Los nuevos contratados en junio: felices y contentos por la experiencia

Los datos de paro de junio, como era de esperar, siguen siendo favorables también en Ourense, gracias al impulso del empleo asociado a las labores propias del verano, sobre todo en el sector servicios. Al cierre de junio había inscritos 21.745 ourensanos como demandantes de empleo, 840 menos que el mes anterior (-3,72%) y ya son 1.411 menos que junio del año pasado (-6,09%).

Con el recién estrenado verano, la contratación está protagonizada por el sector servicios —con 531 parados menos—, pero también hay un buen comportamiento de los gremios de industria —el paro bajó en 106 personas— y construcción, que se apunta 88 desempleados menos.

NEREA CIMA (29 años): "Yo estudié Biológicas y llevaba año y medio buscando empleo. Me apunté al proyecto Aprender Trabajando de Cruz Roja y ahora estoy en Springfield con contrato".

LÚA CARAMÉS (24 años): "Antes estaba en un geriátrico, pero era mucho trabajo y poco dinero. Ahora llevo tres semanas en este Gadis y estoy muy contenta porque el trabajo en súper es lo que me gusta".

RICARDO BOLIVAR (19 años): "Me apunté a un curso de Cruz Roja de comercio y me ofrecieron prácticas en Carrefour. Son cinco horas diarias para aprender y ahora estoy pendiente de si me cogen con contrato".

PATRICIA PIÑEIRO (22 años): "Empecé ayer con una sustitución en una clínica privada, porque estudié higienista y plazas públicas en el Sergas sólo hay una. Esto me sirve para ir cogiendo experiencia".