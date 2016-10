El obispado dará ayuda a los cuidadores de dependientes

El Centro de Orientación Familiar (COF) del Obispado de Ourense llevará a cabo un programa, el próximo trimestre, de ayuda a los cuidadores de las personas dependientes. Bajo el título "Para coidar a outros, mira por ti", la diócesis ourensana pretende "achergar dende o ámbito parroquial, onde están as familias e os párrocos que visitan a eses coidadores, este programa", explicó el diretor del Centro de Orientación Familiar de la diócesis, Carlos González Prieto. El centro pondrá a disposición de las parroquias los profesionales que ayudarán a esos cuidadores para "promover a formación de coidadores, non tanto no que se refire á atención dos seus familiares, senón no que se refire ao seu propio coidado".



El equipo de voluntarios estará formado por una psicóloga, Eva Benita Dorado; una farmacéutica, Susana Forneiro; una enfermera, María del Carmen Tourís; una fisioterapeuta, Paula Campos y una diplomada en magisterio infantil, Myriam Tejeda. Todas estas profesionales serán las encargadas de explicar y poner en común diferentes aspectos a las personas que cuidan de enfermos crónicos o dependientes. El director del COF, Carlos González Prieto, explicó que en los ciudadores "prodúcese ese efecto transparente no que se vas ao médico é polo dependente, se vas á farmacia é polo dependente e os amigos e familiares ven a través del coidador a esa persoa dependente". Una situación que "queima físicamente e moralmente e moitos consumen tranquilizantes para poer durmir". Con esto, buscan ser un "grupo de autoaxuda para esas persoas".

El grupo de Cáritas de Xunqueira de Espadañedo fueron los creadores de esta iniciativa y en el COF "queremos achegalo ás parroquias da cidade". El mínimo de sesiones que recomiendan son tres y está pensado para que se impartan los sábados. Por el momento, sólo la parroquia de San Pío X, en Mariñamansa, se adhirió al programa, aunque desde el COF aseguran que ya están trabajando con otras para implantarlo y animan a que las demás se pongan en contacto con ellos.