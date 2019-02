Las obras de la carretera de Seixalbo: “Lentas e caóticas"

Conducir por la OU-105 a su paso por Seixalbo se ha convertido en una auténtica odisea desde que el pasado mes de noviembre comenzaron las obras realizadas por la Xunta en la vía. Los vecinos, conocedores de esta problemática, se muestran "quemados" ante la situación, y dejan claro que se quejarán públicamente cuando se inaugure el tramo renovado: "Non vai quedar así a cousa, faremos algo para que saiban que moitos de nós non estamos contentos".

Las obras del ramal dejan una postal de vallas rojas y blancas, ladrillos y escombros varios a ambos lados de la carretera durante el trayecto completo por Seixalbo. "Las líneas de la carretera no se entienden, es un auténtico peligro", apuntan. El pasado 19 de febrero, un turismo volcó a su paso por la localidad debido a la situación "caótica" de la vía, tal y como explican los vecinos. "Tiñan un carril cortado e non estaba sinalizado, e cando se deu conta, envorcara", dicen. Además, ciertas viviendas tienen el acceso a su zona cortado, por lo que los inquilinos se ven obligados a dar un "importante rodeo" para salir de casa, según cuentan los afectados. "Son obras para facer nun mes, coma moito", resumen los vecinos. "Traballan un día e descansan tres, e moi lento", añaden.

“A ver como queda"

Xosé Carballido, de la Asociación San Breixo, afirma que todavía "é cedo" para valorar el resultado de las obras, aunque adelanta la disconformidad de la comunidad respecto a las aceras. "Esta obra non contempla a renovación de todas as beirarrúas, só das que están peor, polo que quedará a trozos", apunta. "Xa nos queixamos e deixaremos claro que nos parece impresentable deixar as cousas así", dice Carballido.

Los vecinos también ponen en tela de juicio el resultado de la rotonda del centro del pueblo: "A ver como dan a volta os autobuses, porque non hai oco". Además, aseguran que no se construirá el carril bici que se había "prometido". Carballido recuerda que este proyecto difiere del propuesto inicialmente por la ciudadanía: "Propuxéramos un bulevar que non aceptaron e con este plan estamos medianamente satisfeitos".

Datos y fechas

Agosto 2018: Mes en el que comenzó la primera fase de las obras del ramal a su paso por Seixalbo, que incluyen recuperación de pasos de peatones, rotondas y eliminación del carril de aceleración

Mayo 2019:Fecha final de la primera fase de las reformas, según indicó la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, la pasada semana

600.000 euros: Inversión de la Axencia Galega de Infraestruturas para la primera fase del proyecto

500.000 euros: Inversión para la segunda fase, que incluye el tramo de la OU-105 a su paso por el tanatorio de As Burgas