Octubre registrará otro récord de temperaturas máximas en la ciudad

El "veroño" se deja notar en Ourense y cada vez con más fuerza. De hecho, este mes de octubre que está a punto de finalizar será de récord histórico. Ourense ha registrado la media de temperaturas máximas más alta en octubre desde que existen registro históricos en la red de estaciones meteorológicas de la Asociación Estatal de Meteorología (Aemet). En el día de ayer, la ciudad alcanzó una máxima de 28,8 grados de temperatura, lo que contribuye a una media mensual de 28 grados de máximas.

Este mes de octubre ha registrado una media de máximas de 28 grados, siete grados más que la media desde que se empezaron a contabilizar estos datos, en 1951. Mucho más alejado de octubre de 1987, cuando se registró la media más baja de temperatura máxima, con apenas 17,8 grados centígrados.

"A los anales de la historia"

El coordinador de Meteogalicia, Juan Taboada, considera que este mes de octubre "pasará a los anales de la historia" en la climatología ourensana, al no recordarse precedentes semejantes. Habría que retrotraerse al año 2011, donde se alcanzaron los 27,1 grados centígrados de media en las máximas.

"Ha habido un arranque anticiclónico que ni nosotros esperábamos. Nos ha sorprendido la fuerza del anticiclón, que ha traído mucho calor y tiempo muy seco. Sin duda, han tenido efecto los restos del huracán Ophelia , aparte de que las borrascas de las Azores actuaron como motor de las masas de aire cálido", añade Taboada.

El cambio climático se acentúa poco a poco y la situación de aumento de temperaturas no es ajena a "la tendencia de los últimos octubres", dice Juan Taboada, algo que comparte el catedrático de Cambio Climático Juan Antonio Añel, que ve que octubre, como mes de transición, "é no que máis se está a notar o incremento das temperaturas e o cambio climático". "Os 'millennials' nunca tiveron un mes dun ano que fose máis frío ca o do ano anterior cando se fai a media da temperatura do planeta", añade.

Durante este mes de octubre, la ciudad ha superado hasta en 10 ocasiones la barrera de los 30 grados centígrados, una cifra que contrasta con años anteriores. En octubre de 2016 no se superó esta barrera en ninguna ocasión, al igual que en 2015, 2014 y 2013. Habría que retrotraerse a octubre de 2012, cuando se alcanzó la cifra de 30 grados en una ocasión.

"Nos próximos anos ou décadas, e debido á cantidade de gases de efecto invernadoiro que están xa na atmosfera, os efectos do cambio climático continuarán e probablemente todos os meses do ano sexan lixeiramente máis cálidos de media para todo o planeta", añade Añel.

Poco efecto en los cultivos

Este repunte de las temperaturas que ofrece la comparativa histórica, no parece que pudiera tener efectos directos sobre el suelo y la agricultura, a no ser que se prolongue durante el invierno. "En octubre está recogida la práctica totalidad de los cultivos, por lo que casi no habrá repercusión para la agricultura. El problema llegaría si se mantiene el calor, ya que las plantas, especialmente la vid, necesitan el frío invernal. Unas temperaturas altas en diciembre serían complicadas", dice Francisco Javier Rodríguez Rajo, profesor de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo.