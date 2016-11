La ocupación hotelera mejora con respecto a octubre de 2015

El mes de octubre prolongó la buena racha de resultados en cuanto a ocupación hotelera se refiere en la provincia de Ourense. De hecho, se mejoran de forma importante los resultados del mismo mes del año pasado tanto en lo referente a viajeros (29.078 sobre 26.379 del 2015) como en lo que atañe a las pernoctaciones, que pasan de las 53.431 del año pasado a las 56.962 de este último mes.



También sube un punto el nivel de ocupación respecto al mismo periodo del año pasado, pasando del 27,67% al 28,99%. Especialmente relevante es el dato referente al número de visitantes extranjeros registrados durante el pasado octubre, que fue de 3.062 frente a los 2.281 del 2015; si hablamos de pernoctaciones, también hay un incremento de prácticamente 1.000 personas, pasándose de los 4.075 del año pasado a los 5.063 de éste.



Tan sólo un dato cojea en la comparativa entre octubre de este año y el del año pasado, el de la estancia media, que baja de los dos días -cifra que se había superado en 2014 y 2015-.



El presidente de la Federación de Hostelería, Ovidio Fernández, reconoce que ese, el de la estancia media de los turistas que nos visitan, "es nuestro caballo de batalla, es corto el tiempo y ahí no trabajamos en situación de igualdad con el resto de provincias, incluida Lugo". En todo caso, considera que "es normal que haya esa oscilación en cuanto a los días de estancia y que no esté todavía asentada por encima de los dos días".



Especialmente relevante le parece al responsable de los hosteleros el dato de visitantes procedentes del extranjero, "que es fruto de que nuestro despliegue publicitario y de marketing se está extendiendo cada vez más, sobre todo en lo referente al paquete termal que ofrece la ciudad y la provincia".



En este sentido, Ovidio Fernández entiende que "ese turismo termal tiene cada vez más clientes y seguidores, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Tenemos potencial para incrementar el número de visitantes en base a esa riqueza termal, pero es evidente que las bases ya están puestas y sólo faltan algunos detalles que mejoren esa oferta".



Entre esos detalles que el presidente de la Federación de Hostelería echa en falta están "unas mejores infraestructuras, tanto en el apartado de autovías como en lo referente al tren de alta velocidad". La llegada de esas infraestructuras, según Fernández, "quizás no se traduzcan en estancias más prolongadas, pero sí en que haya una mayor frecuencia de las visitas procedentes de la meseta y de otros puntos, tras pasar por el centro de España".



También echa en falta la construcción de un gran hotel balneario "como existe ya en Lugo, por ejemplo, que atraería a más turistas de nivel medio-alto".



Apunta que "la prueba del algodón de cómo irá el año turístico será este invierno, donde contamos con esa oferta termal y con la única estación de invierno de toda Galicia, que todavía no se ha puesto en marcha a pleno rendimiento como ya ha ocurrido en otros puntos de España, debido a las circunstancias climatológicas". Subraya, sin embargo, que es "uno de los activos turísticos que tiene la provincia por su exclusividad a nivel gallego y del norte de Portugal".



Por otra parte, señala que "la gente del sector me transmite que este año se están mejorando los resultados que habíamos tenido durante el 2015 y es de esperar que esta dinámica se prolongue durante los dos últimos meses de este año", señala el presidente de la Federación de Hostelería.