La oferta de plazas de policía local levanta críticas sindicales

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Galicia (SPPME) critica la "falta de rigor" del gobierno local después de que el alcalde de la ciudad, Jesús Váquez, anunciase que convocará antes de final de año 13 nuevas plazas de Policía Local. "A información de 13 novas prazas de policía local anunciadas a bombo e platillo resulta inexacta posto que no mellor dos casos poderíanse acadar 10 (oito de nova creación e dúas de mobilidade) das Ofertas Públicas de Empleo de 2013 e 2014", indican desde el sindico. "E no caso de que se cubriran as catro prazas de oficial por promoción interna o número de policías non sería de 10, senón de sete", añaden.



En cuanto a la cobertura de las plazas vacantes correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo de 2015 y 2016, que serán convocadas en el próximo año , "debemos indicar que tanto no pasado ano 2015 coma no presente 2016, non se aprobaron as necesarias ofertas de emprego polo que difícilmente se poden convocar prazas de ningún tipo correspondentes a estas dúas anualidades", matizan. "Resulta asimesmo especialmente chamativo a falta de rigor por parte da institución municipal nunha información trasladada a toda a cidadanía", critican desde el sindicato policial. En la actualidad, la plantilla cuenta con 102 agentes y 13 mandos.