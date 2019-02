La oferta de Xantar atrajo a más de 24.000 visitantes

Xantar cerró sus puertas después de recibir a más de 24.000 visitantes en su vigésima edición, que disfrutaron de la variedad de menús, productos, talleres y degustaciones de los 283 expositores de los 12 países participantes.

En el marco de la celebración del Día do Medio Rural, la feria gastronómica desarrolló el acto de clausura oficial, que contó con el conselleiro de Medio Rural, José González; el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; y el gerente de Expourense, Alejandro Rubín. "Galicia é sinónimo de bo proveito", aseguró González, quien destacó la "relevancia internacional" de Xantar. "Os seus 20 anos de vida son reflexo do éxito da cooperación público-privada", dijo. De la misma forma, el conselleiro reafirmó el apoyo de la Xunta a este tipo de eventos y recordó que la gastronomía es la "segunda razón" por la que los turistas visitan la comunidad gallega. "Temos bós produtos, pero tamén bós cociñeiros, ao longo do noso territorio", añadió.

Alianza con Brasil

Además, en el evento partiparon representantes de municipios como Arnoia, Sober, O Barco de Valdeorras o Maceda, además de Washington Sena, de la prefeitura de Foz Iguazú de Brasil, país invitado de esta edición. Sena, quien agradeció la acogida del equipo ourensano, se refirió a la "buena experiencia" que se ha supuesto formar parte de la feria para el equipo brasileño: "Nuestros cargos son pasajeros, pero esperamos que las relaciones que hemos hecho sean permanentes". Países como México, Colombia, Panamá o Perú también formaron parte de la feria, que año tras año afianza los lazos ourensanos con Iberoamérica. Por su parte, Jesús Vázquez aseveró que este año ha sido "histórico" para Xantar, debido a la alta participación internacional y a la gran presencia de público. "No hay duda de que este proyecto tiene presente y futuro", afirmó.

Homenaje a José Manuel Pérez Canal

La organización de Xantar quiso homenajear al fallecido José Manuel Pérez Canal, impulsor de Xantar desde Aceites Abril. Su madre, María del Carmen Canal, su viuda, Elena Rivo, y sus hijos, recibieron una placa honorífica en su nombre.