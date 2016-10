Once ámbitos "se caen" del planeamiento definitivo de Ourense

Más de una decena de ámbitos que incluía el planeamiento provisional de Ourense "se caen definitivamente" del documento urbanístico mientras el Concello estudia si se pueden incorporar los restantes en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal.



Así lo ha indicado el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, una vez concluida la junta de gobierno con los portavoces de los grupos de la oposición, a los que trasladó la situación urbanística de la ciudad tras la caída de la norma provisional.



Este documento, aprobado de manera provisional por la Xunta el 29 de septiembre 2011, buscaba dar cobertura legal a 30 ámbitos -15 públicos y 15 privados- no contemplados en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1986, que entró en vigor después de la caída del Plan de 2003.



De esta treintena de ámbitos, Vázquez, que ha confirmado que el consistorio va a recurrir el fallo para "ganar tiempo", ha desgranado que se pueden estructurar en cinco grupos.



El primero de ellos hace referencia a "once ámbitos -en su mayoría privados- que caen definitivamente" porque no se dio "ningún paso o no se presentó ningún proyecto de compensación o de ejecución", y deberá iniciarse el proceso cuando haya nuevo PXOM.



En un segundo grupo aparecen otros ocho, "mayoritariamente públicos" y que, a su juicio, no van a suponer ningún "problema por estar ya ejecutados o avanzada su ejecución".



El tercero incluye otros nueve ámbitos, algunos "con proyecto de compensación e urbanización aprobados" y otros con "licencia concedida", por lo que ha explicado que habrá que analizar "ámbito a ámbito individualmente". En todo caso, ha destacado que se han dado "pasos significativos" por lo que ve "lógico que se integren en el nuevo PXOM".



Además, el alcalde ha hecho alusión a un cuarto punto, que es el catálogo de Patrimonio, y que se caería y, por último, al referente al BIC de As Burgas, que se mantendría "vigente" al estar aprobado un Plan Especial y por tanto "tiene entidad propia para su desarrollo".



En lo que respecta a las críticas del resto de grupos al documento actual, Vázquez, quien ha considerado "injusto" que otros grupos pretendan echar la culpa a su equipo de gobierno de la caída del urbanismo, ha urgido a trabajar para sacar adelante el nuevo PXOM.



Como paso previo, el grupo de gobierno espera presentar una modificación de crédito, por importe de 90.000 euros, en el mes de noviembre, para que la empresa redactora del proyecto urbanístico pueda adaptar el plan a la nueva Ley del Suelo de Galicia.