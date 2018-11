La Operación Quilo alimenta la solidaridad por Navidad

La asociación Amencer, en colaboración con Cáritas Diocesana, organiza la Operación Quilo con el fin de conseguir quilos de comida, juguetes y dinero (para gastar en alimentos de primera necesidad) para ayudar a las familias más desfavorecidas de Ourense.

Durante dos meses se van dando pasos para que en la previa antes de Navidad se haga una colaboración intensiva en la que todos participen, como destaca la organización.

"Esta Operación e un dos nosos clásicos do Nadal, e o que marca o inicio da etapa navideña. Hai que agradecer este traballo altruista a esta asociación porque fai chegar as casas cunha situación desfavorecida. O Concello colabora con esta operación e fago un chamamento a todo o mundo. Dunha maneira ou de outra, pero que se colabore con esta iniciativa. Os puntos de recollida de comida estarán repartidos por toda a cidade, no propio Concello haberá unha zona para acercarse a colaborar", dijo el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, ante las diferentes personalidades políticas, sociales y culturales de la ciudad que acudieron a la presentación del acto.