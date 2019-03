La oposición ve "muy lejos de la realidad" a Jesús Vázquez

El balance triunfalista realizado el pasado lunes por el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, hablando de inversiones concretadas durante este mandato, "o máis ambicioso e fructífero", por 306 millones y cargando contra la oposición, a la que acusó de ser "a peor da historia", no ha sido nada bien recibido por el resto de formaciones políticas, que entienden que el regidor ourensano está "muy lejos de la realidad", coincidiendo también en que la ciudad está en una situación mucho peor que en 2015, cuando comenzó a gobernar.

El portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, enmarca las declaraciones del alcalde de la ciudad en las fiestas del Entroido

"Me parece una chirigotada más, un acto de carnaval sin pies ni cabeza porque todos conocemos la situación lamentable de la ciudad, un gobierno despóstico que está de espaldas a los ciudadanos", explica el socialista, que rechaza esas inversiones señaladas por el regidor.

"Que pretenda aparecer como el gran conseguidor de inversiones es un despropósito porque no se ha concretado casi nada", expone Barquero, que añade además que "en gran parte de las actuaciones de las que habló tiene mucho que ver el gobierno socialista anterior", lo que le lleva a señalar con rotundidad "que estamos ante el peor gobierno de la democracia, algo que los ciudadanos tienen claro".

Además, sobre las declaraciones de Jesús Vázquez de que el PP es "un equipo unido y una familia", Barquero dice que "dos portavoces ya le han dimitido, así como una secretario de la junta de gobierno, por lo que está claro que hay una desbandada". Rechaza el portavoz del PSOE también que la oposición bloquee, "porque le hemos aprobado muchísimas modificaciones de crédito".

La fuerza minoritaria del Concello, Ourense en Común, también se muestra muy contrariada por las palabras de Jesús Vázquez

El portavoz de OUeC, Martiño Xosé Vázquez, que hace mención a diferentes concesiones en precario como el transporte público o el mal estado de las aceras.

"Convídolle a calquera que queira facer un balance que mire para o Concello. O alcalde pode vestilo como queira, pero o día a día está aí. A veciña que vai esperar o bus atópase cun transporte obsoleto, o que ten mobilidade reducida con aceras sen rebaixar ou todas sucias. Esa é a realidade, que a mire", señala Martiño Xosé Vázquez.

En relación a las duras críticas hacia la oposición, el aspirante a la Alcaldía por OUeC recuerda que "nós nunca fomos chamados a nada aínda que sempre tivemos vontade, como se demostrou na mesa sobre a reforma fiscal, o que amosa que nunca houbo vontade". Explica Martiño Vázquez que "os princiapis acordos que houbo se negociaron a porta pechada, tanto polo tema do IBI como co plan de obras".

Las fuerzas que aspiran a entrar en el Concello, también muy enfadadas

Pese a no tener representación en estos momentos, BNG, Adelante y Compromiso por Galicia tampoco ven con buenos ojos la valoración del alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez.

"Unha persoa que é incapaz de facer autocrítica non pode ser a que represente á cidade. A parálise e caos existente amosa que estamos ante o peor goberno da historia, que só sabe botarlle as culpas ós demais. Cando non es capaz de saber escoitar, pois malo", destaca el candidato del BNG a la Alcaldía, Luis Seara.

Mientras, el presidente de Adelante, Benito Iglesias, asegura haber detectado "más de cien incumplimientos" en el programa del PP, ironizando con que Jesús Vázquez parece estar postulándose para la Xunta.

"Cualquiera diría que se presenta a candidato en Santiago, porque no duda en exponer como logros inversiones de la Xunta que, teniendo en cuenta la deuda histórica, no es más que una compensación por esa estrangulación de las últims décadas", asegura Benito Iglesias.

Por su parte, el candidato de Compromiso por Galicia, Tino Iglesias, opina que el discurso de Jesús Vázquez "es siempre el mismo", rechazando esa visión tan triunfalista. "O no sabe o no le dejan, porque en estos cuatro años no se visualiza nada, no percibimos lo que vende. La ciudad nunca estuvo tan abandonada, tanto en el centro como en los barrios y él nos vende migajas. La gestión ha sido desastrosa", señala Tino Iglesias. n