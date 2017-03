Los opositores: "Están xogando con nós e cos nosos cuartos"

Ana Castaño: "É vergoñoso o que fan, quítanseche as gañas"

Natal de Verín, Ana Castaño recorre a la semana en torno a 300 kilómetros para preparar en la academia Zeus de la ciudad el temario de la oposición de Educación Infantil. "O que están facendo con nós é vergoñoso e, por suposto, condicionante á hora de poñerte a estudar. Primeiro falaban de 46 prazas e, agora, xa non o sei. Quítanseche as gañas", apunta. Es la primera vez que se presenta a la citadas oposiciones y dice que lo hace "porque na privada é moi complicado entrar". Decidió cursar esta titulación "por vocación".

Fina Vázquez: "Están xogando con nós e cos nosos cuartos"

A sus 42 años, Fina Vázquez decidió retomar las oposiciones al cuerpo de maestros. "Levaba fora do tema bastantes anos porque estiven traballando". El último trabajo que tuvo fue en Textil Lonia pero "as cousas na empresa privada están como están e busco algo máis seguro. Teño fillos e unha familia na que pensar", puntualiza. Reconoce que volver a estudiar "estame costando bastante e aínda por encima atópome con que esta inseguridade de se habrá ou non oposicións. Xogan con nós e cos nosos cuartos".

Érika Álvarez: "Prometen moito ao principio pero despois..."

"Prometen moito pero despois... Eu agardo que salga a convocatoria", indica Erika Álvarez. "Ves con toda a ilusión, sendo consciente de que é complicado sacar a plaza pero o que menos te esperas é esta incertidume. E isto condiciónate á hora de estudar". Su objetivo es conseguir una plaza en la enseñaza pública "porque na privada se non coñeces a alguén, non entras". A sus 35 años ha decidido volver a opositar en busca de una estabilidad económica."Fai anos traballei nunha gardería na que cobraba pouco e mal".

Pablo García: "As cousas deberían telas claras dende antes "

Dos días a la semana, este joven viaja desde Verín hasta la capital de As Burgas para preparar la oposición de Educación en la Academia Zeus. Después de estudiar un ciclo superior de Técnico de Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAF), se matriculó en Magisterio. "É a primeira vez que me presento polo que está sendo complicado xa que non sabes como serán as probas". Lo peor, dice, es la incertidumbre sembrada en las oposiciones a Educación. "As cousas deberían estar claras dende antes. Están xogando coa ilusión da xente". n