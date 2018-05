Opositores ourensanos a veterinarios critican la prueba del día 20 de la Xunta en Silleda

Varios participantes ourensanos en las pruebas de oposición realizadas el pasado día 20 de mayo en Silleda para el grupo A1 en la escala de veterinarios critican el método de selección planteado por la Xunta. "Encóntrome ante un exame que non sei por onde coller, da parte xeral –30 preguntas– non entendo de que me falan a mitade delas. As da parte específica nin son proporcionais ó temario ( había catro preguntas dalgún tema e doutro cero) nin se adaptan o posto a desempeñar, moitas están mal formuladas, outras teñen máis dunha resposta...", explica B., una de las opositoras. "Non pode ser posible que despois de tres anos preparando este exame non poida alcanzar un aprobado raspado", añade.

Otra de las opositoras, A.M., afirma que "había preguntas fuera de temario, con legislación derogada y la contextualización de las preguntas brilló por su ausencia, con lo cual podía haber varias respuestas correctas". A consecuencia de estas irregularidades, asegura que "se han presentado numerosas impugnaciones, sobre preguntas con respuestas que no son las que deberían, por no estar en el temario publicado para la prueba de oposición".Esta remata señalando que "después de 13 años sin salir oposiciones a veterinarios y tres años de preparación, nos encontramos con un examen sin sentido y lleno de fallos".

Una tercera participante en el proceso de oposición asegura que "en varias ocasiones el examen se vio interrumpido por el tribunal para hacer aclaraciones al respecto y ese tiempo no fue descontado del cómputo general, con lo cual ese tiempo se perdió en perjuicio nuestro".

Mientras, desde la Consellería de Facenda se señala que el pasado miércoles, que remataba el plazo para presentar reclamaciones, "habíanse recibido únicamente 28 escritos de alegacións contra as preguntas, o que supón menos do 5% das persoas que participaron no exame". Aseguran, por otra parte, que "é falso que a Xunta de Galicia cambiase a data do exame", como criticaron algunos opositores, que señalaron que dicha fecha "se modificó dos veces, una por errores del tribunal debido a la mala constitución inicial y en una segunda por poner el ejercicio en día laborable".