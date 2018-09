Los organizadores del FIB ourensano acusan al Concello de "mentir" y "criminalizar" al colectivo

El presidente del Espazo Cultural Alternativo (EsCuA), que agrupa a más de una venitena de colectivos sociales y culturales de Ourense ciudad, Carlos Rafael, ha acusado este lunes al alcalde, Jesús Vázquez Abad, de "criminalizar" al colectivo y de "mentir" en un comunicado en el que afirmaba que el Consistorio no había aprobado la celebración del Festival Intercultural do Barbaña (FIB).

"El alcalde criminaliza a colectivos y personas que dedican muchas horas, esfuerzos y medios particulares a ofertar a todos los vecinos de Ourense una programación cultural continuada y variada; consideramos una ofensa las insinuaciones hechas en sus declaraciones de actuar con mala fe, insultar o ser maleducadas y poner en riesgo la seguridad de los participantes"

Asimismo, ha destacado que el alcalde "miente" cuando dice que el Ayuntamiento transmitió los requerimientos legales y de seguridad necesarios para realizar la actividad, ya que "la ley a la que hace referencia como justificación para intentar impedir el FIB es una ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Ourense que no se aplica al caso ni sirve para sustentar el cobro de tasas".



Por ello, Carlos Rafael ha asegurado que EsCuA "no ha incumplido ninguna normativa existente, solo se negó a pagar las tasas municipales" y "hace su programación con el máximo respecto a la ciudadanía y al Concello"



Todo ello -ha añadido- con el objetivo de "compensar la escasa preocupación que los responsables del gobierno local de Ourense tienen por su ciudad durante los meses de verano con una prácticamente nula programación cultural, revitalizar la zona vieja y construir cultura popular no mercantilizada con fondo activista, social y cultural".



En este sentido, ha advertido que, "durante la tramitación del expediente del FIB, el ente municipal "no requirió a EsCuA un plan de seguridad u otro documento que no fueran tasas y seguro de responsabilidad civil", el cual ha sido entregado por el colectivo, según ha asegurado una de las organizadoras del evento, Luisa Cedrón.

Contra las tasas por uso de la vía pública

En relación a ello, Cedrón ha comunicado que el colectivo está "en contra de pagar tasas por hacer actividades culturales gratuitas en la vía pública sin pedir subvenciones", por lo que presentó "una alegación a este requerimiento del Consistorio por registro en la Subdelegación del Gobierno, acompañada del recibo del seguro y de la póliza de seguro".





Con todo, Carlos Rafael ha subrayado que, sin pagar nunca las tasas, el FIB se ha celebrado "durante muchas ediciones sin absolutamente ningún problema ni incidente", por lo que los colectivos que forman parte de EsCuA "reivindican el derecho legítimo de la libertad de expresión"



"Ni nos han callado ni nos callarán jamás. Animamos al alcalde de Ourense a mejorar su sentido del humor y a estar un poco más atento a los contenidos del FIB, que en ningún caso se pueden calificar como insultos, sí como retranca o sorna", ha añadido el presidente del colectivo, quien ha asegurado la continuidad de la programación el verano que viene por el "éxito de esta edición", en la que han participado "cientos de personas".

Además, Carlos Rafael ha asegurado que la concejala de Cultura, Belén Iglesias, no le ha atendido en ninguna de las tres citas que ha pedido con ella alegando a través de personal del ente municipal que tenía más tareas que realizar

Finalmente, los representantes del colectivo EsCuA han pedido al Consistorio que se disculpe, ya que "escogió la peor forma de comunicar su decisión, amenazando y faltando a la verdad en un comunicado público".

Justificación del Concello

El Concello de Ourense emitió a las 19,00 horas del 30 de agosto, media hora antes de la celebración del evento en la Praza de San Marcial, un comunicado en el que aseguró que los responsables de EsCuA "no cumplieron con los requisitos indispensables" para organizar el Festival Intercultural del Barbaña.



En este sentido, el ente local comunicó que el colectivo no había atendido a los requerimientos legales como la petición de permisos receptivos, la cobertura de los requisitos de seguridad y prevención de riesgos; y no había abonado las tasas de ocupación de la vía pública.

Por ello, ante la falta de respuesta de los organizadores y para velar por la seguridad de los asistentes -señaló el Consistorio en su comunicado-, la administración municipal no aprobó ni autorizó la celebración del FIB porque no veía "garantizada" la seguridad de los asistentes

Asimismo, el Ayuntamiento añadió que su obligación es velar por la seguridad de las personas que asisten a las actividades que tienen lugar en la vía pública; y evitar que se produzcan incidentes como el ocurrido hace escasas semanas en Vigo.



Así las cosas, una patrulla de la Policía Local se presentó en la Praza de San Martiño para levantar atestado al respecto una hora antes de comienzo del festival y les comunicó a los organizadores que tenían órdenes para evitar el desarrollo de la cita.

"Insultos" en el cartel del FIB

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, publicó el día del evento en su cuenta personal de la red social `Instagram` la imagen principal del cartel del FIB de la edición de 2018, en la que aparece una foto del regidor con una bufanda al cuello en el fondo del escenario.



Abad acompañó su publicación con un texto en el que indicó: "Quien me insulta siempre, no me ofende jamás, decía Víctor Hugo. Y a quien participa del insulto le aconsejo reflexión".