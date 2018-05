Os médicos residentes do CHUO denuncian o "estado precario" das condicións das súas áreas de descanso

Os médicos internos residentes do CHUO expresaron este luns o seu "descontento e indignación" pola recente distribución dos cuartos asignados para o descanso deste persoal, tal como remitiron nunha nota aos medios de comunicación. Explican que o motivo deste traslado é a nova asignación dos antigos espazos para despachos da dirección.

Desde o pasado 10 de maio, "entrou en vigor o cambio de habitacións sen realziar previamente o traslado do mobiliario, o que supuxo un trastorno para os residentes de garda dese día", aseguran.

"Billas que perden auga"

Critican que sexan expulsados dos cuartos que tiñan asignados, construídos e acondicionados especificamente para o descanso, a "unha zona de paso, con circulación ininterrompida por camas e padiolas do servizo de coidados intensivos e nunha área de acceso non restrinxido". Ademais, as novas habitacións asignadas aseguran que "non están divididas po especialidade, o que supón que as chamadas espertan a todos os residentes".

As condicións de hixiene tamén son precarias, aseguran: "Billas que perden auga, chan rotos, sen calefacción...".

Os MIR tamén explican que coa inauguración no CHUO quedaron baleiros "distintos andares do hospital Santa María Nai e no edificio de Cristal, onde podería ser reubicada a dirección", por iso solicitan "a restitución das habitacións de garda", que tiñan asignadas ate agora.