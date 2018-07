A AAVV As Termas mostra o seu descontento polo abandono das beirarrúas no entorno da rúa San Rosendo e nas inmediacións da estación de autobuses. Os veciños solicitan ao Concello que poña en marcha as medidas necesarias para limpar e acondicionar estes espazos, " que ademais dan acceso a un supermercado", explican.