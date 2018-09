OUeC asegura que el Arqueológico ya sólo depende del Consistorio

Ourense en Común apunta que el Ministerio de Cultura le ha informado que las tasas que exige el Concello de Ourense para que sea concedida la licencia de obra del Arqueológico ya fueron depositadas el pasado lunes, por lo que "xa só depende do goberno axilizar os trámites, permitir iniciar as obras de rehabilitación, e que a reapertura de portas deste espazo estea un pouco máis cerca no tempo".

El grupo recuerda que hace más de un año se felicitaba el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, de desbloquear la paralización del Arqueológico, pero no se avanzó en absoluto. Por eso exigen que se comprometa de verdad, "que axilice a cuestión e cando vexamos avances, entón poderá gabarse de algo".

Martiño Xosé Vázquez habla de la "urxente necesidade" de desbloquear la situación, "para garantir que a cultura, o patrimonio e a historia que conteñen eses 5.000 metros cadrados estean canto antes ao alcance de todos os ourensáns e visitantes.