OUeC, preocupado por veladores y contenedores

Ourense en Común trasladó ayer su preocupación por la parálisis en la tramitación de la ordenanza de veladores y en la búsqueda de una solución para los contenedores soterrados.



En el primer caso, el concejal Miguel Doval indicó que hay "un clamor" entre los hosteleros para aprobar el texto, pidiendo a PP y PSOE que definan "dunha vez as súas posturas", destacando que su formación planteó una serie de alegaciones hace meses. "Que pensen na xente e non estean empecinados nos seus textos", indicó.



Por su parte, sobre los contenedores soterrados, Doval insistió en que OUeC es partidario de "sellarlos" y "repensar o modelo", planteando dividir la ciudad en distritos para realizar una recogida selectiva y premiar a aquellos que se comporten mejor. Señala que con los planteamientos que mantienen gobierno local y PSOE, el asunto se podría alargar "ata o infinito", criticando que los socialistas no fijen una postura y esperen a que los populares planteen una solución para decidir si la apoyan.