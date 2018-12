El OUFF volverá en septiembre

Chaplin arrancó las primeras carcajadas en la gala de clausura del Ourense Film Festival. La pianista Olga Brañas y la violonchelista Susana Blanco pusieron música a las escenas que abrieron el acto con el cántico de la 23 edición: "Eu son do OUFF". Espectadores, organizadores, directores, voluntarios...todos a una en un pequeño video al que dieron paso los presentadores, Rubén Riós y Mariana Expósito.

"¡Brava, Mabel!"

Mabel Rivera se llevó los aplausos antes incluso de pisar el escenario. Reivindicativa, recogió el premio AISGE a su trayectoria. "Non me gusta ser percibida como alguén que está ao final da súa traxectoria. Non estou disposta a retirarme. Se llevó el último aplauso del público y un "brava" por otra frase: "As actrices merecemos o mesmo trato que os actores. E que as nosas engurras tamén sexan un valor engadido ao traballo".

Conectando con el pasado de Mabel Rivera en "Pratos Combinados", los presentadores quisieron recordar al actor ribadaviense Ernesto Chao, fallecido recientemente.

Xosé Eirín recogió el premio a mejor actor de cortometrajes AISGE por "Limbo", de Dani Viqueira y Rosalía Castro lo propio por su actuación en "Mouras", de Olga Osorio.

Diana López Varela recogió el premio del público al mejor corto por "Feminazi", que subió con los actores al escenario reivindicando la comedia con vocación política y el cine hecho por mujeres. Otro momento emocionante fue el del premio al corto "Cando mamá pechou as caixas". Su directora defendió el audiovisual como terapia.

"O inferniño", de Javier Sobrado y Ricardo Araújo. se llevó el primer premio del concurso Fas Muvis de rodaje de una pieza en la ciudad durante 48 horas. "Vía Láctea", de Alejandro Rodríguez y Ana Campos, el segundo galardón. La librería Tanco y la Leiteira, los protagonistas de dos miradas de jóvenes estudiantes.

Antes de que el acordeonista Víctor Prieto pusiese el broche final antes de la proyección de "Un hombre fiel", el coordinador artístico del OUFF, Miguel Anxo Fernández, dio las gracias a los ourensanos y dio las fechas del 24º OUFF: La ciudad se volverá a vestir de cine a finales de septiembre de 2019.

Dos conexiones con Ourense en los premios del jurado de la 23 edición

La cinta polaca "Mug", dirigida por Malgorzata Szumowska es la triunfadora de la edición número 23 del OUFF, con el premio Calpurnia a la mejor película. La historia del trasplante de cara de un joven que saca a la luz lo peor de una pequeña aldea en Polonia se ganó al jurado por su "atrevimiento visual y narrativo".

El Premio Carlos Velo a la mejor dirección es para el islandés Benedikt Erlingsson por "La mujer de la montaña". El jurado reconoce su "dirección imaginativa, audaz y dinámica". Capharnaün, de la directora libanesa Nadine Labaki, se lleva el Premio Especial del Jurado y el del Público.

Con acento ourensano

Las dos menciones especiales del jurado tienen acento ourensano. "Cría puercos", de Ehécatl García, está producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica de México, institución que ayudó a fundar el cineasta de Cartelle Carlos Velo. El jurado quiso reivindicar esa "conexión simbólica". "Tódalas mulleres que coñezo" es la segunda mención, de Xiana do Teixeiro, la primera película rodada en Ourense que compite en el OUFF. "Por plantear un debate intergeneracional sobre el miedo que viven las mujeres en nuestra sociedad", explican.

En cuanto al OUFF en Curto, el primer premio es para "The Widow", de Noelia M. Mouriño; el segundo para Arancha A. Brandón con "Cando mamá pechou as caixas" y una mención especial a Juan Galiñares por "Mariñeiro". El premio del público a cortometrajes es para "Feminazi", de Diana López.