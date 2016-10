El OUFF vuelve al Ponte Vella y sale de la ciudad en su 21ª edición

La película estadounidense "Santoalla", basada en el asesinato del ciudadano holandés Martín Verfondern, en la localidad ourensana del mismo nombre en el Concello de Petín en 2010, abrirá la 21 edición del Ourense Film Festival (OUFF), que este año contará con la proyección de más de 73 trabajos y en el que el cine gallego cobrará especial protagonismo a través de 17 títulos.



Entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, la 21 edición del OUFF comenzará una nueva etapa con Fran Gayo al frente como director del festival y con 21 proyecciones a competición oficial, que este año estrena dos categorías: cine iberoamericano y mejor ópera prima, que incluirán encuentros con directores.



Así lo ha señalado el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, durante la presentación del programa de actividades en un acto en el que ha estado acompañado por el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; la concejala de Cultura Belén Iglesias y el propio Gayo.



La cinta de Andrew Becker y Daniel Mehrer, basada en la desaparición y asesinato de Martín Verfondern en la localidad ourensana de Santoalla, abrirá el certamen cinematográfico el viernes 28 de octubre (20,30 horas) en el auditorio municipal.



En competición



El director del festival, el asturiano Fran Gayo, ha destacado la oportunidad de disfrutar en Ourense de películas en estreno nacional, como "Angélica (una tragedia)", la última película de Manuel Fernández Valdés, que contará con la presencia de su protagonista la autora teatral Angélica Liddell, y que competirá en la sección de cine Iberoamericano.



También se proyectarán "Ultimas conversas", la obra póstuma del director brasileño Eduardo Coutinho; y "Hermia & Helena", del director argentino de origen gallego Matías Piñeiro y "Lilith`s awakening", de Mónica Demes, una historia gótica de vampiros que su directora solicitó fuese proyectada coincidiendo con el 1 de noviembre.



En la sección óperas primas participarán 11 películas procedentes de países como Argentina, Reino Unido, Francia, Georgia, Egipto o Palestina.



En Xinzo, O Carballiño, y Pereiro de Aguiar



Gayo también ha llamado la atención sobre la deslocalización del OUFF en esta edición, que a sus tradicionales espacios de proyección en la ciudad sumará salas en lugares de la provincia como Xinzo, O Carballiño o el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar.



Entre los datos a destacar de esta 21ª edición --que cuenta con un presupuesto total de 198.000 euros-- se encuentra la mayor presencia femenina en los puestos de dirección de los filmes de la Competición de Óperas Primas frente a la masculina o el hecho de que todas las películas que aspiran a los premios serán estrenos en España.



Una edición "más especializada"



Por su parte, el director de Agadic, Jacobo Sutil ha valorado que, con la llegada de Fran Gayo, el Festival de Cine Internacional de Ourense vivirá su 21 edición como si fuera "un estreno", con una edición que será "diferente, más especializada y con mayor personalidad".



Sutil ha remarcado la apuesta del certamen este año por la cinematografía gallega, a través de la proyección de 17 títulos en diversas categorías, así como por la concesión del Premio Cidade de Ourense al realizador gallego Oliver Laxe, galardonado en Cannes con el premio Fipresci (2010) por "Todos vos sodes capitáns" y con el Gran Premio de la Crítica por su trabajo en "Mimosas" (2016).



Producción gallega



En cuanto a las producciones gallegas o dirigidas por realizadores gallegos, el programa de este año ofrece al público un total de 17 largos y cortometrajes.



Así, "Angélica (una tragedia)", de Manuel Fernández-Valdés, y "Manuel Vilariño. Ser de luz", de José Manuel Marino, se exhibirán en la competición iberoamericana.



La sección Manifiestos proyectará los cortos "Jeanette", de Xurxo Chirro en colaboración con el alumnado del IES A Sangriña de A Guardia, y "Montañas ardientes que vomitan fuego" y "Sin Dios ni Santa María", de Samuel M. Delgado y Helena Girón.



Además, la sección "Síntomas" programa el documental de Ángeles Huerta "Olvida Monelos"; la película de Nely Reguera "María (y los demás)", así como "Verengo", de Víctor Hugo Seoane.



En la sección Extramuros podrá verse "El pozo", de Héctor Domínguez-Viguera; "El rebelde", de Óscar Doviso; "Peregrinajes", de Simone Saibene; "Share o no Share?", de Juan Hosé Hervella Rego; "Visiones" de Xisela Franco y Beli Martínez; "Nación de muchachos", de Javi Camino; y "We The Media", de Héctor Carré.



Por su parte, la artista y realizadora limiana María Ruido protagonizará uno de los apartados "Foco" con "L`oeil Impérative" y "Le rêve est fini", mientras que Lois Patiño presentará su instalación "Tiempo vertical" y Juan Galiñanes mantendrá un encuentro con el alumnado que participará en el OUFF Escuela.