OurenRock: 3, 2, 1... ¡Acción!

O principal obxectivo é promocionar Galicia desde o punto de vista dos festivais, porque a nosa cultura non é só gastronomía e paisaxe, somos unha potencia festivaleira, con grande variedade de estilos". Así lo explica Julia Saavedra, una de las cuatro estudiantes gallegas que están presentes este fin de semana en el OurenRock, con un objetivo diferente a los de otros cientos de visitantes, ya que están preparando un proyecto que pretende "recadar, unir e mostrar ao público" la información sobre todo el panorama festivalero gallego.

El Ourenrock , que arrancó ayer con la actuación estelar de Boikot, será para estas chicas "a primeira parada dunha longa ruta", que culminará con la presentación del documental GaliciaFest, como trabajo fin de grado. Son cuatro alumnas del último curso de la Facultad de Ciencias da Comunicación de la Universidad de A Coruña: Nerea Fernández, de Lugo; Berta Pan Cambón, de Arteixo; Julia Saavedra Gayoso, de Guitiriz, y Cristina Pérez Lado, de Vimianzo.

Ayer dieron el pistoletazo de salida a su proyecto audiovisual al mismo tiempo que lo hacía la segunda edición del OurenRock "porque é o primeiro gran festival que inicia a campaña de verán", puntualizan. Además, el hecho de que esta cita musical ourensana sea relativamente nueva es un "plus", ya que según Cristina Pérez, "queremos combinar os festivais máis vellos cos máis novos para ver os contrastes, analizar as diferenzas e ver que tipo de público vai a cada un".

La cinta hará un repaso por la historia de estos espectáculos, desde sus comienzos hasta la actualidad, y contará con diferentes entrevistas con artistas y fans, imágenes de archivo, imágenes propias que tomarán en cada festival,...

Los que estuvieron en la jornada inaugural del OurenRock pudieron ver el conjunto de cámaras réflex semiprofesionales y los micrófonos de ambiente repartidos en diversos puntos de las instalaciones de Benposta, "para non perder un só detalle", señaló Cristina Pérez. "O material foi cedido pola universidade e con el pretendemos obter imaxes recurso que nos servirán no desenvolvemento do traballo e tamén aproveitar a presenza de moitos grupos galegos para establecer o noso primeiro contacto con eles", señaló Saavedra.

El proyecto es multiplataforma, ya que sus contenidos se repartirán en la web, las redes sociales y un canal de Youtube. El equipo de GaliciaFest ya ha pasado por su etapa inicial de documentación y ha realizado entrevistas a algunos mánager de artistas; ahora, aprovechan la cita más importante del rock en Ourense para encarar un verano que será largo y en el que les esperan Ortigueira, Portamérica, Pardiñas, Revenidas, Sinsal Son, o Atlantic Fest.

El Ourenrock celebrará hoy su segunda jornada, con actuaciones de Maskarpone, LaRaíz, Dakidarria, The Skarnivals o Skandalo Gz, entre otros.