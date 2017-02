El Ourenrock Sound tendrá 13 bandas en dos días de música

El festival Ourenrock Sound, que se celebrará en Benposta el 2 y el 3 de junio, contará con la presencia de 13 grupos en el cartel, según ha confirmado la organización del evento.

Bergallazo y Dakidarria son los últimas bandas que se han incorporado a una programación que ya contaba con La Raíz, con su único concierto en Galicia este año; Boikot, que presenta nuevos temas; Zoo, que traerá la primicia de su nuevo trabajo; Insolenzia, que debuta en la Comunidad; Skandalo GZ, en su décimo aniversario; The Skarnivals; Maskarpone OU; Rebeliom do Inframundo; Cé Orquestra Pantasma; Lonely Amy and Friends e Indomable.

La organización del Ourenrock Sound recuerda que pondrá a disposición de los asistentes zonas de parking y acampada, buses lanzadera, puestos de comida y mercadillo. El precio anticipado de las entradas que se compren en los canales de internet habilitados en los puntos de venta físicos (en la provincia, en Ourense y Allariz) será de 22 euros más gastos de gestión. En taquilla, oscilarán entre 20 (un día) y 30 euros (dos días).