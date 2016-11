La ourensana Bibiana Iglesias, miembro de la gestora del PSdeG, censura el relevo de Ignacio Gómez

La ourensana Bibiana Iglesias, miembro de la ejecutiva provincial y de la gestora del PSdeG, ha censurado este viernes el relevo de Ignacio Gómez como portavoz socialista en la Diputación.



De hecho, a través de un comunicado, ha acusado al secretario provincial, el diputado Raúl Fernández, de haber dado "un golpe de autoridad" con esa decisión.



Así, Bibiana Iglesias ha cargado contra los "comportamientos autoritarios e irrespetuosos con los procedimientos estatutarios" que muestran "algunos miembros" del PSOE que, "desde hace algún tiempo, parece que tienen secuestrado" al partido.



Por su parte, ha asegurado que apoya "incondicionalmente" a Gómez, también alcalde de Ribadavia, por su trabajo en la Diputación de Ourense y por el "ejemplo político" y el "compromiso" de quien encabezó "la lucha contra el enchufismo y el caciquismo de Baltar".



APOYO MAYORITARIO



Desde el convencimiento de que Ignacio Gómez cuenta con el apoyo mayoritario del socialismo en la provincia, Bibiana Iglesias ha incidido en que no se puede "tolerar" ni "permitir" este "golpe de autoridad".



"Fue nombrado por consenso por un órgano legitimado, como es la ejecutiva provincial, y no entendemos ahora que de manera unilateral y a propuesta exclusiva del secretario provincial (...) se proceda a su relevo", ha sostenido.



"Hay ciertos comportamientos que últimamente están desestabilizado y dañando al partido, y ésta es una maniobra más de las que no estamos dispuestos a soportar", ha sentenciado.