La ourensana Carolina Seoane desfila hacía el título de Miss International Spain

Desde pequeña, Carolina Seoane sintió pasión por el mundo de la moda y las pasarelas, aunque, en principio, solo se lo tomó como un hobby, poco a poco ha ido ganando terreno en su vida sin dejar de lado su formación. Este domingo está en La Palma, compitiendo por alzarse con el título de Miss International Spain que la llevaría a Tokio para hacerse con el preciado título de Miss International 2018

¿Cuándo sintió que quería dedicarse al mundo de la moda?

De pequeña, soñaba con ser modelo, con dedicarme al mundo de la moda. Creo que ha sido algo que siempre he querido, un sueño hecho realidad.

¿Qué le llevó a dar el paso de presentarse a Miss International Spain 2018?

Era una idea que hacía tiempo que rondaba en mi cabeza desde hacía tiempo. Este año, el delegado de Agencia Luena me lo propuso y dije "¿por qué, no?"

¿Cómo se desarrolla el certamen?

El certamen parte de una convivencia de aprendizaje y amistad, destino al día de la gala. Es una forma de conocer a tus compañeras en la competición y, estoy segura de que saldrán amistades de estos días. Aunque somos rivales de cara la consecución de un título, estar entre compañeras que tienen gustos y metas similares a las tuyas, hacen que congenies con ellas y tengas muchas cosas en común.

¿Se cuida de algún modo especial de cara la fecha? ¿Y en el día a día?

Más que para esta fecha en concreto, considero que es importante cuidarse a diario: seguir una dieta equilibrada, practicar algún deporte... Más allá de mi profesión, pienso que todos deberíamos seguir un estilo de vida saludable, con una buena alimentación y realizando ejercicio diario, aunque solo sea andar un poco. ¡Y eso no significa renunciar a ningún capricho! Todos tenemos que darnos alguno de cuando en cuando.

¿Qué le parece el mundo de la moda? ¿Qué es lo que más le atrae de el?

El mundo de la moda me parece un tema fascinante, lleno de creatividad y elegancia. Es difícil no sentirse atraída por el. Además, ofrece la posibilidad de viajar y conocer gente nueva, que es algo que me encanta.

¿Qué significa la moda para usted?

La moda para mí significa, elegancia, originalidad, brillo, luz, color....

¿Algún consejo de belleza que pueda desvelarnos?

En mi caso sigo una dieta equilibrada y hago deporte. Pienso que son dos factores fundamentales, pero también un buen cuidado de la piel. Aunque, realmente, creo que uno de los mejores consejos de belleza es, simplemente, ser feliz y estar a gusto con uno mismo. Esto se transmite y hace que estés radiante.

¿Cuáles son sus planes de futuro?

Ante todo seguir formándome, trabajar duro y aprovechar al máximo oportunidades como la que se me presenta en el certamen de Miss International Spain 2018. Y... ¡a ver si hay suerte!