La ourensana Cristina Eiró: "Si no paso el casting de Operación Triunfo, seguiré trabajando"

Con su versión de "Quen puidera namorala", la ourensana Cristina Eiró, de 20 años, convenció a Twitter y a los responsables de "Operación Triunfo". Hoy está nerviosa porque se enfrenta al casting del programa musical, que busca talento en Vigo. No hará la cola, ya que se ha ganado un pase directo ante el jurado. Además, ha ganado el concurso de vídeos que harán de teloneros en el concierto que los triunfitos de moda darán en el Bernabéu el próximo 29 de junio. ¿Será la próxima ourensana de OT?

¿Se esperaba ese pase directo a los castings?

No me lo esperaba para nada porque cuando subí la cover sabía que había 10.000 más y que las posibilidades de que se fijasen en la mía eran prácticamente nulas.

¿Pensó en la repercusión? ¿Le han servido las redes sociales como primera toma de contacto con el público?

Me lancé porque pensé que podría ser una buena idea. Nunca me había parado a pensar en la reacción que pudiese tener en las redes, pero la verdad es que sí me ha servido como toma de contacto, ya que hay gente que me escribe para dejarme comentarios positivos, por eso que les doy las gracias por estar apoyándome.

¿Cómo vivió esa repercusión positiva?

Nunca me habría imaginado que tanta gente me pudiese apoyar sin ni siquiera conocerme y estoy muy agradecida por ello.

¿Por qué quiere presentarse a "Operación Triunfo"?

Me encantaría poder entrar para que me diesen la posibilidad de explotar todo lo que hay dentro de mí, para seguir aprendiendo.

¿Ve más cerca su sueño tras el éxito de la edición de 2017?

Solamente es un casting y habrá que pasar más fases, así que lo veo difícil, pero no imposible. Ya sólo con que me hayan dado el pase directo me he ilusionado. Creo que todo el mundo se ilusiona si te valoran el trabajo. Sin embargo, tengo los pies en la tierra, sé que está muy complicado.

¿Tiene algún favorito de los concursantes de OT?

Siempre me han llamado mucho la atención Aitana y Cepeda, pero quizás por el tipo de voz me identifique más con Miriam.

¿Qué debe tener un artistas para sorprender?

Ser uno mismo, sin intentar imitar a nadie.

Dice que le gustaría que viesen todo lo que ha hecho estos años en el salón de su casa, sin ayuda de nadie. Si no pasa el casting, ¿podremos ver ese trabajo?

Por supuesto, si no paso seguiré trabajando como hasta ahora, con fuerza y ganas porque me apasiona lo que hago. Seguiré dando conciertos para mostrar mi trabajo y además, creo que la gente que me conoce sabe que canto porque es mi pasión y nunca dejaría de cantar por nada del mundo.